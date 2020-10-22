«Попросили уйти»: бывшие жены знаменитостей рассказали о семейном предательстве в эфире НТВ

Экс-избранницы Льва Лещенко, Ромы Жукова, Виталия Гогунского и Владимира Епифанцева поделились своими секретами с телеведущей Лерой Кудрявцевой в «Секрете на миллион».

Новыми героями ток-шоу «Секрет на миллион» станут Алла Абдалова, Елена Жукова, Ирина Маирко и Анастасия Веденская. Вчерашние возлюбленные и сегодняшние разведенные не станут молчать о своих обидах. Бывшие спутницы знаменитых мужей в разговоре с ведущей авторской программы на НТВ признались, как разводились с любимцами публики.

Отметим, что Алла Абдалова начала романтические отношения с Львом Лещенко, когда еще сама блистала на эстраде. Вместе они прожили десять лет, а потом в жизни народного артиста появилась другая.

«Зря ты Льва отпускаешь одного – уведут», — вспомнила Абдалова советы подруг.

После предательства любимого, артистка так и не оправилась и больше не вышла замуж.

В отличие от нее, экс-жена актера Виталия Гогунского — Ирина Маирко не стала ставить на себе крест. По словам женщины, она ушла от мужа с гордо поднятой головой:

«Я беременная ушла. Меня попросили уйти…»

А Анастасия Веденская — бывшая возлюбленная актера Владимира Епифанцева — уточнила, что больше всего ее разочаровало в муже. Актриса призналась, что Епифанцев изменил ей с лучшей подругой.

Что касается последней героини выпуска, Елена Жукова — экс-избранница исполнителя Ромы Жукова — сообщила о том, что муж не ценил ее. Елена подарила Роману семерых детей. Однако мужчина предпочел ей другую.