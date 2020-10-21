Степана Меньщикова публично уличили в изменах беременной жене

Степан Меньщиков не боится выставлять свою жизнь напоказ. В свое время он встречался с Аленой Водонаевой в рамках шоу «Дом-2», но они так и не сыграли свадьбу. А два года назад разгорелся скандал, когда шоумен пришел в студию передачи «На самом деле», заподозрив жену Евгению Шамаеву в измене. Он узнал, что несколько лет растил не своего ребенка. Мальчика Ваню девушка родила от другого мужчины, а вот дочка Варвара уже является ребенком Степана. Надо сказать, что Меньщиков от жены все-таки ушел.

А не так давно шоумен сочетался браком с Ангелиной. Новоиспеченные супруги воспитывают общую дочку Степанию. Но лишь на днях Меньщиков заподозрил, что снова воспитывает не своего ребенка. Он предложил жене сделать ДНК-тест на отцовство, но она ему отказала. Мужчина решился в очередной раз прийти на передачу «На самом деле», чтобы разобраться в ситуации.

«Есть предпосылки к недоверию, что она является моей родной дочерью, потому что я знаю, когда мы познакомились с Ангелиной, она забеременела в первый день встречи. При этом она сказала, что с другим мужчиной рассталась в тот самый день. Мне кажется, что это странно. А потом она родила немного раньше намеченного срока», — пояснил герой передачи.

По словам Меньшикова, после курортного романа Ангелина сообщила ему о беременности. Он был шокирован, но женился, как порядочный человек. Сама девушка тоже пришла в студию. Избранница шоумена заверила, что они планировали беременность.

«Пусть платит за недоверие. Я уже устала от тянущейся ленты его прошлых отношений. Я уже устала от недоверия. Пусть я буду странная», — пояснила Ангелина.

Однако в студию также пришел друг Степана Валерий Дмитриенко. Он признался, что не может больше молчать, хоть и женат. Мужчина заверил, что у него был роман с Ангелиной и девочка может быть его дочкой. Проверка на полиграфе показала, что девушка не изменяла мужу, а вот сам Меньшиков был неверен своей избраннице. А так как она недавно родила, что он «ходил налево», когда она ждала ребенка. Все эти откровения спровоцировали нынешнюю тещу Степана на скандал, женщина накинулась на него с кулаками прямо в студии.

«Мне не нужна такая семья», — вскоре объявила Ангелина.

Точку в этом деле поставили два ДНК-теста. Первый был проведен между ребенком и Дмитриенко. Он оказался отрицательным. А вот вторая экспертиза доказала, что Степан отец девочки. Он сразу побежал извиняться перед женой, но она расплакалась и выбежала из студии.