«Ты – топ-модель!»: ТНТ даст шанс фэшн-девушкам заявить о себе

Эпоха классических моделей «90-60-90» давно прошла. Теперь фотографы и модельные агентства всего мира ищут нестандартные лица и «изюминку» в фигурах девушек. Телеканал ТНТ следит за актуальными тенденциями и внедряет на российские телеэкраны зарубежные популярные проекты. Одним их таких остается реалити-шоу «America’s Next Top Model». ТНТ решили показать свою версию «Топ-модель по-русски». Поэтому они объявляют набор на кастинг в проект «Ты – топ-модель!».

«Мечтаешь исполнить свою мечту и стать звездой подиумов и обложек? ТНТ дает тебе такой шанс!», — заявляют продюсеры телеканала.

Организаторы шоу делают акцент на уникальности современной фэшн-девушки. Она должна уметь не только ходить по подиуму и сверкать на обложке глянцевых журналов, но и грамотно вести социальные сети. Также ТНТ отмечает, что параметры и вес будущих конкурсанток не так важен. Главное — это харизма и умение показать себя.

Участницы проекта смогут поработать с профессионалами фэшн-индустрии и начать карьеру в модельном бизнесе. Главный приз шоу — 3 000 000 рублей и титул «Ты — топ-модель на ТНТ».

В проект «Ты — топ-модель на ТНТ» принимаются девушки от 18 лет. Заполнить анкету можно на сайте телеканала.