Самые харизматичные красавчики «Битвы экстрасенсов» по версии Teleprogramma.pro

Мы решили вспомнить участников, которые волновали сердца женщин во время эфиров популярного шоу ТНТ.

Мы уверены, что магией пользуются не только женщины, но и мужчины. По крайней мере, участники проекта «Битвы экстрасенсов» на ТНТ обладают не только необычными способностями, но и способностями кружить голову женщинам.

Мы выбрали рейтинг самых привлекательных, на наш взгляд, участников проекта. Вы согласны с этим списком? Кого бы вы еще сюда добавили?

Константин Гецати

Константина Гецати, безусловно, можно назвать одним из самых привлекательных участников «Битвы экстрасенсов» за все время существования проекта. Победитель 18-го сезона — высокий, мужественный, сдержанный и благородный потомок аланских магов – мечта многих женщин.

Гецати покорил сердца прекрасной половины не только в 18-м сезоне «Битвы», но и в проекте «Школа экстрасенсов», где он выступал наставником вместе со Свами Даши. И сколько бы романов ему ни приписывали, личная жизнь Константина – тайна за семью печатями.

Александр Шепс

Александр Шепс – экстрасенс с самым пронзительным взглядом. Кажется, что он видит тебя насквозь. По крайней мере, женщин, которые в него влюблены, видит точно!

Неудивительно, что под его очарование попала эстонская ведьма Мэрилин Керро, с которой у Александра был продолжительный роман. Пара распалась, а Александр интригует поклонниц выходами в свет с разными девушками. Но о том, свободно ли сердце медиума, не знает никто.

Олег Шепс

Младший брат Александра Шепса, участник 21-го сезона «Битвы» Олег Шепс, вполне может отобрать у старшего брата звание самого сексуального участника проекта.

Он молод, красив, загадочен и харизматичен. По крайней мере, каждое его появление на площадке вызывает восторг у героев программы женского пола.

Принесет ли ему это победу в «Битве» — пока неизвестно. Но то, что у Олега появятся миллионы поклонниц – сомнений нет!

Дмитрий Волхов

Дмитрий Волхов показал в проекте «Битва экстрасенсов» сильные способности. А прекрасная половина человечества просто была очарована обаятельным молодым человеком.

Спустя несколько лет Дмитрий возмужал и сейчас абсолютно точно тянет на титул самого сексуального участника проекта. А нам очень нравятся его татуировки, которые, конечно, несут в себе сакральный смысл.

Денис Высоцкий

Денис Высоцкий – настоящий красавчик! И хоть он не проявил особых успехов в «Битве», то разбил не одно женское сердце. После проекта он пытался найти любовь в реалити, участвовал в «Последнем герое. Актеры против экстрасенсов».

Сейчас Денис – счастливый отец. Но при этом он остается одним из самых сексуальных участников «Битвы» за всю историю проекта.

Виталий Гиберт

Этот юный рыжеволосый голубоглазый парень буквально «взорвал» медиапространство во время 11 сезона «Битвы». Он стал безоговорочным победителем, собрав около 90% зрительских голосов.

Стоит ли говорить, что почти все они были от прекрасной половины человечества? Сейчас Виталий много путешествует, уделяет время духовным практикам и медитациям, проводит семинары и тренинги.

А вам кто из участников шоу больше всего понравился?

Смотрите новый сезон «Битвы экстрасенсов» по субботам в 18.30 на ТНТ