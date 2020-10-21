Как «Холостяк» попрощался со старым ведущим?: Петр Фадеев высказался о своем отстранении от эфира

После того, как стало известно о новом ведущем шоу «Холостяк», Teleprogramma.pro позвонила Петру Фадееву, который вел эту передачу на ТНТ с 2013 года. Шоумен отработал семь сезонов, помогая найти избранницу для Тимура Батрутдинова, Алексея Воробьева, Егора Крида и других завидных женихов. Почему же сейчас его заменили на молодую звезду из Белоруссии Дмитрия Кохно?

Фадеев интеллигентно отметил, что данный вопрос лучше адресовать пресс-службе канала ТНТ. Сам же он не в обиде на создателей программы за произошедшую замену.

«Ну вы не расстроились?» — спросил у ведущего журналист. «Нет. Все нормально», — позитивно ответил Петр.

Напомним, ТНТ объявил, что восьмой сезон «Холостяка» с Тимати в главной роли будет вести белорусский специалист Дмитрий Кохно. Молодому человеку тоже раньше предлагали побыть завидным женихом на этом проекте, но он выбрал свою невесту, с которой уже назначил свадьбу на тот момент. Кохно — примерный семьянин, спортсмен и во всех смыслах активный мужчина. Сможет ли он «женить» богача Тимати, зрители узнают весной 2021 года.