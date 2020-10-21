«У меня самый крутой партнер»: Ильиных продолжила сыпать комплименты в адрес Топалова

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила кадр со своим партнером по шоу «Ледниковый период» музыкантом Владом Топаловым.

«Ну, что сказать. We did it again (мы сделали это снова), а еще у меня самый крутой партнер! Пожалуй, на сегодня все. Добрых снов». Елена Ильиных

«Влад, умничка. Так старается. Буду болеть за вашу пару. Леночка – вы молодец», «И зачем вы это делаете? У вас же есть муж», «Самолюбие мужчины – очень тонкое. А Сергей Полунин очень тонкое создание. Подумайте, Лена», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Влад Топалов и Елена Ильиных регулярно размещают на своих страничках в соцсетях совместные снимки, чем порождают массу слухов вокруг своих персон. Некоторые поклонники считают, что у звезд роман. Между тем, не исключено, что они делают это специально, чтобы привлечь внимание к своей паре и создать высокие рейтинги «Ледниковому периоду».