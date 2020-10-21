«Это что за куколка такая красивая, Алина»: Бузова расхвалила Загитову на «Ледниковом периоде»

На фанатской страничке в Instagram олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой появилось милое видео, на кадрах которого она с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после одного из выпусков шоу «Ледниковый период».

«Это что за куколка такая красивая, Алина. Такая ты просто потрясающая. Просто удивительная. Такая маленькая и такую я чувствую от тебя поддержку. Спасибо тебе большое», — говорит на записи Ольга Бузова.

Надо отметить, что Загитова в долгу не осталась и отвесила звезде свою долю комплиментов. «Ты сегодня каталась просто шикарно», — сказала она. «Честно?» — не поверила Бузова. «Да. Просто сто процентов», — подтвердила Загитова. «Спасибо», — только и смогла вымолвить исполнительница.

больше по теме Бузова пошла на эксперимент с имиджем и сделала из волос длинный жгут на прямой пробор Обновленный имидж звезды сразу же оценила Яна Рудковская.

Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Алина Загитова выступает в роли ведущей. Ольга Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.