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Карнавала не будет: Ольга Орлова рассказала об участии сына в «Доме-2»

Артему Карманову в этом году исполнилось 19 лет.

Карнавала не будет: Ольга Орлова рассказала об участии сына в «Доме-2»
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова воспитала сына Артема. Он родился в браке с бизнесменом Александром Кармановым в 2001 году. На днях появились слухи, что молодой человек может стать участником «Дома-2». На них отреагировала звездная мама.

В своем микроблоге Instagram Орлова заявила, что ее сын не будет принимать участие в реалити-шоу. Помимо этого, Ольга отметила, что Артем сейчас учится в университете, поэтому у него нет времени.

Недавно певица хвасталась успехами сына. Она рассказывала, что Артем окончил школу с золотой медалью и поступил в высшее учебное заведение самостоятельно. Он получает образование по технической специальности.

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