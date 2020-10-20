«Делить нечего»: Ольга Рапунцель ответила на провокацию Саши Черно в «Доме-2»

На протяжении 16 лет съемок реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ в жизни практически каждого из героев случался конфликт с другими участниками проекта. Недавно в центре скандала «строителей любви» оказались Ольга Рапунцель и Саша Черно. Девушки борются за премию передачи «Человек года». Ради своей победы Саша Черно готова на все. А вот ее конкурентка не согласна «идти по головам», поэтому в stories личного профиля Рапунцель обратилась к Черно с просьбой перестать провоцировать зрителей и ведущих.

Ольга считает, что ради награды телеканала Черно настраивает против семьи Рапунцель жюри конкурса «Человек года».

«Да живи ты своей жизнью! И хватит мериться со мной, нам делить с тобой нечего!» — заявила Рапунцель.

Также Ольга напомнила Черно о том, что муж Рапунцель — Дмитрий Дмитриенко — поддерживал ее во время конкурса. А сама девушка не желает сопернице зла.