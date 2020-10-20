Сын звезды «Интернов» Юлии Назаренко-Благой заявил, что мать-сектантка лишила его жилья

Николай Назаренко заявил, что уже год актриса избегает общения с ним. Молодой человек растерян, так как переживает за младшего брата, с которым ему не дают общаться.

Новым героем передачи «Прямой эфир» стал Николай Назаренко. Он рассказал, что его мамой является звезда «Интернов», а также сериалов «Глухарь» и «Дальнобойщики» — Юлия Назаренко, которая недавно взяла вторую фамилию Благая. Молодой человек поделился, что его мама состоит в секте и поклоняется женщине Софии, которая раньше была продавцом обуви в Украине, но теперь ее многие считают богиней. Он признался: когда был маленьким, актриса тоже брала его на собрания, а однажды его даже побили, так как он не хотел становиться частью непонятной секты.

В квартире, где рос Николай, теперь живут другие люди. Более того, на актрисе висит большой долг за неуплату коммунальных услуг. Кроме этого, Назаренко требует, чтобы сын выписался из квартиры.

«Когда продали квартиру в Иванове моей бабушки, я написал доверенность, что она может продать мою половину. Она ее продала и купила мне комнату в общежитии, но оформила ее на себя. Счета каждый раз приходили на людей, которых я не не знаю. Она говорила, что якобы не успела переоформить», — поделился молодой человек.

Теперь и на этой комнате висит долг в 70 тысяч рублей. Однако там такие условия, что даже сдавать жилплощадь сложно. Николай признался, что его волнует судьба младшего брата, которому всего 14 лет. Последний раз он видел его полтора года назад.

В студию пришла Светлана Пермякова, которая работала с Юлией. Она была шокирована тем, что происходит в семье актрисы.

«Для меня все это не переплетаемые вещи. Я знаю Юлю, я знаю, по ее рассказам, о ее семье, я знаю ее творческую деятельность. Я присутствовала на одном из вечеров коллектива в доме, который тут показывали. Я туда приезжала и все это видела. Священнодействия я не наблюдала, но послушала эти произведения. Я поняла, что очень красивые голоса, что очень талантливые люди сочиняют эти песни. И я поняла, что это какая-то секта. Сейчас Юля снимает квартиру с третьим мужем. Она живет в крайне неприятных условиях. Я удивлена, что есть собственность и какие-то квартиры. Что сын бедствует, для меня просто шок», — высказалась актриса.

Все, что смогла сказать Пермякова, что Назарова никогда не навязывала никому свою религию или точку зрения. Николай, в свою очередь, отметил, что лишь недавно начал общаться с биологическим отцом. Одно время он считал, что мужчина умер. Так ему говорила мама. Сын артистки прошел проверку на детекторе лжи. Оказалось правдой все, что он рассказал: от момента, что мужчины его мамы поднимали на него руку и до того, что Юлия состоит в секте.

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