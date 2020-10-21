Четвертый выпуск «Ледникового периода»: Пегова – выпивоха, а Бузова в прозрачном голубом платье

Что покажут в выпуске, который выйдет в субботу, 24 октября, на Первом канале.

Мы продолжаем заранее рассказывать о выпусках популярного шоу Первого канала «Ледниковый период», которые еще не вышли в эфир. Если в прошлый раз звезды танцевали под музыку из кинофильмов, но в субботу, 24 октября, знаменитости нас удивят танцами под мелодии СССР.

Например, Ирина Пегова и Алексей Тихонов под «Танго в сумасшедшем доме» Шнитке сыграют задорную пару выпивох.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев попытаются растрогать зрителей под сентиментальный романс «Там нет меня».

Мария Луговая облачится в красную косынку и черную кожанку, и выступит под песню Леонида Утесова «У самовара» вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом.

А больше всех удивит жюри в новом выпуске пара Влада Соколовского и Екатерины Бобровой. Звезды на высоком уровне покажут номер под песню Александры Пахмутовой «Нежность».

Кто из звезд еще как нас удивит – смотрите в фоторепортаже.