Как живут дети и внуки «барина» российского кино Никиты Михалкова
Видео
Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео

Четвертый выпуск «Ледникового периода»: Пегова – выпивоха, а Бузова в прозрачном голубом платье

Что покажут в выпуске, который выйдет в субботу, 24 октября, на Первом канале.

Четвертый выпуск «Ледникового периода»: Пегова – выпивоха, а Бузова в прозрачном голубом платье
Новые номера участников «Ледникового периода». Фото: Первый канал/ Поплавская Виктория

Мы продолжаем заранее рассказывать о выпусках популярного шоу Первого канала «Ледниковый период», которые еще не вышли в эфир. Если в прошлый раз звезды танцевали под музыку из кинофильмов, но в субботу, 24 октября, знаменитости нас удивят танцами под мелодии СССР.

Например, Ирина Пегова и Алексей Тихонов под «Танго в сумасшедшем доме» Шнитке сыграют задорную пару выпивох.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев попытаются растрогать зрителей под сентиментальный романс «Там нет меня».

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Мария Луговая облачится в красную косынку и черную кожанку, и выступит под песню Леонида Утесова «У самовара» вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом.

Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

А больше всех удивит жюри в новом выпуске пара Влада Соколовского и Екатерины Бобровой. Звезды на высоком уровне покажут номер под песню Александры Пахмутовой «Нежность».

Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Кто из звезд еще как нас удивит – смотрите в фоторепортаже.

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото
Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Тэги

«Ледниковый период»Влад СоколовскийВладимир МаркониМария ЛуговаяОльга БузоваРегина ТодоренкоТатьяна ВолосожарШоу "Ледниковый период"