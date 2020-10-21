Как на ТВ отметят 75-летие народного артиста РСФСР Никиты Михалкова

Свой юбилей один из самых ярких отечественных актеров и режиссеров празднует 21 октября, однако возвращаться к знаменательной дате телеканалы будут на протяжении всей недели.

Все-таки не так много в нашей стране обладателей важнейших наград мирового кинематографа — премии «Оскар», призов Каннского и Венецианского фестивалей.

О достижениях юбиляра, но не только о них, будут говорить в новом документальном фильме «Движение вверх» (Первый канал, 25 октября, 12.15), снятом экс-супругом Аллы Пугачевой Александром Стефановичем.

О талантах виновника торжества порассуждают его брат Андрей Кончаловский, супруга Татьяна, дети Надежда, Степан и Артем, а также друзья и коллеги — Евгений Стеблов, Станислав Любшин, Александр Адабашьян.

В шоу «Наедине со всеми» (25 октября, Первый, 11.15) задушевный разговор с Никитой Сергеевичем поведет дочь еще одного обладателя «Оскара», актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

В передаче «Белая студия» («Культура», 21 октября, 21.30) юбиляр побеседует с Дарьей Златопольской.

В проекте «Линия жизни» (23 октября, «Культура», 21.00) Михалков будет говорить уже не с одной лишь ведущей, а со всем зрительным залом, отвечая на вопросы своих поклонников.

Поздравлять с днем рождения режиссера и актера и обойтись без его киноработ — нонсенс. Поэтому мы увидим драму 1983 года «Без свидетелей» (25 октября, «Культура», 21.40), где Никита Сергеевич выступил в качестве постановщика и сценариста, а также детектив «Статский советник» (25 октября, Первый, 13.40), за работу в котором Михалков получил на «Кинотавре» приз в номинации «Лучшая мужская роль».

Также зрителей ждут два любопытных проекта, в которых Михалков пробует себя в качестве режиссера-документалиста. В фильме «Мама» (24 октября, «Культура», 19.35) он расскажет о своей матери Наталье Кончаловской, а в картине «Отец» (25 октября, «Культура», 20.10) сосредоточит зрительское внимание на папе, знаменитом писателе и поэте Сергее Михалкове.