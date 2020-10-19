«Каждый выпуск – это маленький концерт»: «Поле чудес» отметит 30-летний юбилей

30 октября Первый канал покажет юбилейный выпуск капитал-шоу «Поле чудес». Известной телепередаче исполняется 30 лет.

Создатели программы решили отметить эту дату, собрав игроков из разных стран и уголков нашей необъятной родины. В первой тройке сыграют участники из Украины, Казахстана и России, во второй — из Грузии, Чечни и Белоруссии, в третьей — из Молдовы, Латвии и Якутии. Не обошлось и без традиционных подарков Леониду Аркадьевичу. 75-летний ведущий особенно обрадовался белорусским драникам и был восхищен резным троном ручной работы из Молдовы.

«Мне даже в голову не приходило, что я буду тридцать лет у руля программы. Ведь это тридцать лет и моей жизни! — признается Якубович. — Я счастлив, что программа стала народной, она доставляет удовольствие и тем, кто в ней участвует, и тем, кто на это смотрит. Для меня каждый выпуск — это маленький концерт».

Напомним, что барабан «Поле чудес» впервые раскрутили в октябре 1990 года. Первым ведущим передачи был Владислав Листьев, но через год его сменил Леонид Якубович. В 1994-м оба мужчины решили разыграть телезрителей и записали выпуск, в котором Якубович прощался, якобы собираясь на пенсию. А в 2009-м вышел тысячный выпуск, в котором победу одержала Елена Малышева. Все свои призы, включая машину, она отдала детскому дому в Подмосковье.

Первый канал с гордостью ведет статистику своего шоу. За 30 лет в студии побывало 6,3 миллиона зрителей и более 14 тысяч игроков. В музей «Поля чудес» было передано более 50 тысяч подарков. Чтобы попасть на съемки телезрители прислали в редакцию программы несколько миллионов кроссвордов.

Смотрите юбилейный выпуск «Поля чудес» 30 октября в 19:45 на Первом канале.