Друзья уверены, что Конкин тайно женился на новой возлюбленной после смерти жены

Владимир Конкин почти 40 лет прожил со своей женой Аллой Львовной. Она подарила ему сыновей-близнецов Ярослава и Святослава и дочку Софию. Однако в 2010 году жена актера умерла после длительной борьбы с раком. Едва он оправился от случившегося, как в его семью постучалась новая беда. Этой осенью при странных обстоятельствах погибла его дочка. Девушка утонула в бассейне. Сначала многие подумали, что это несчастный случай, но родные не исключают, что ее могли убить.

В студии передачи «Прямой эфир» появилась внучка Конкина и племянница погибшей девушки — Дарья. Криминологи озвучили еще одну версию, почему умерла дочка актера. Специалисты предположили, что могло произойти замыкание, в результате чего ток проник в бассейн. Известны случаи, когда по этой причине люди погибали в воде.

Настораживает всех и тот факт, что камеры видеонаблюдения в ночь трагедии не работали. Но самое главное, что о смерти девушки родным сообщила Елена Переслени, которая была другом семьи артиста, а теперь сопровождает его на важных встречах и мероприятиях. 69-летнего Конкина давно стали подозревать в романе с ней. Как оказалось, она является директором Владимира Алексеевича. Но в одном из интервью актер обмолвился, что у него две жены — первая и последняя.

«Когда жена последний год уже болела, она прекрасно понимала, что Владимиру Алексеевичу нужен человек, который помогал бы ему и дальше жить в творчестве. Она передала ей все блокноты, тетради, телефоны. Она просила: «Пожалуйста, не оставляй Володю». Это было так», — рассказала подруга Елены.

Внучка Конкина вспомнила, как Елена появилась в их семье. Она отметила, что хоть и была ребенком, но почувствовала тревогу Аллы. Девушка чувствовала, что бабушка страдает. Ирина Салтыкова считает, что актер зря скрывает свой новый роман. Некоторые предположили, что на отношения Владимира Алексеевича с погибшей дочкой Елена могла влиять негативно.

«Елена хитрым образом появилась в семье Конкиных под видом подруги. Пыталась стать подружкой Аллы. А та просто смирилась с ситуацией. Как женщина, она понимала, что их связывает нечто большее с Владимиром. Елены было слишком много в их семье. Всем было понятно ее намерение. Для детей Конкина было потрясением, что в их семью влезла другая женщина при живой маме. Как жила Алла все эти годы, я не знаю. Точно она была в депрессии, она делилась этим. Очень тяжело любой женщине терпеть соперницу в доме. Мне кажется, появление Елены Аллу привело к болезни, от которой она скончалась. Но она даже хотела, чтобы Бог ее прибрал», — рассказала подруга покойной жены актера.

Она также рассказала, что у Елены есть сын инвалид, который родился слепым. Она от него отказалась и не общалась, пока мальчик не стал знаменит, благодаря музыкальному таланту, в Италии. А друг Конкина отметил, что он очень религиозный, как и Елена. Он не сомневается, что они давно тайно оформили брак.