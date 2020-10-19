Неугасающая «дикая Роза»: как изменилась Вероника Кастро
Видео
«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость

Друзья уверены, что Конкин тайно женился на новой возлюбленной после смерти жены

Недавно актер потерял свою дочку, которая погибла при таинственных обстоятельствах.

Друзья уверены, что Конкин тайно женился на новой возлюбленной после смерти жены
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Владимир Конкин почти 40 лет прожил со своей женой Аллой Львовной. Она подарила ему сыновей-близнецов Ярослава и Святослава и дочку Софию. Однако в 2010 году жена актера умерла после длительной борьбы с раком. Едва он оправился от случившегося, как в его семью постучалась новая беда. Этой осенью при странных обстоятельствах погибла его дочка. Девушка утонула в бассейне. Сначала многие подумали, что это несчастный случай, но родные не исключают, что ее могли убить.

В студии передачи «Прямой эфир» появилась внучка Конкина и племянница погибшей девушки — Дарья. Криминологи озвучили еще одну версию, почему умерла дочка актера. Специалисты предположили, что могло произойти замыкание, в результате чего ток проник в бассейн. Известны случаи, когда по этой причине люди погибали в воде.

Владимир Конкин с женой Аллой
Владимир Конкин с женой Аллой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Настораживает всех и тот факт, что камеры видеонаблюдения в ночь трагедии не работали. Но самое главное, что о смерти девушки родным сообщила Елена Переслени, которая была другом семьи артиста, а теперь сопровождает его на важных встречах и мероприятиях. 69-летнего Конкина давно стали подозревать в романе с ней. Как оказалось, она является директором Владимира Алексеевича. Но в одном из интервью актер обмолвился, что у него две жены — первая и последняя.

«Когда жена последний год уже болела, она прекрасно понимала, что Владимиру Алексеевичу нужен человек, который помогал бы ему и дальше жить в творчестве. Она передала ей все блокноты, тетради, телефоны. Она просила: «Пожалуйста, не оставляй Володю». Это было так», — рассказала подруга Елены.

Внучка Конкина вспомнила, как Елена появилась в их семье. Она отметила, что хоть и была ребенком, но почувствовала тревогу Аллы. Девушка чувствовала, что бабушка страдает. Ирина Салтыкова считает, что актер зря скрывает свой новый роман. Некоторые предположили, что на отношения Владимира Алексеевича с погибшей дочкой Елена могла влиять негативно.

Подруга первой жены Конкина. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Елена хитрым образом появилась в семье Конкиных под видом подруги. Пыталась стать подружкой Аллы. А та просто смирилась с ситуацией. Как женщина, она понимала, что их связывает нечто большее с Владимиром. Елены было слишком много в их семье. Всем было понятно ее намерение.

Для детей Конкина было потрясением, что в их семью влезла другая женщина при живой маме. Как жила Алла все эти годы, я не знаю. Точно она была в депрессии, она делилась этим. Очень тяжело любой женщине терпеть соперницу в доме. Мне кажется, появление Елены Аллу привело к болезни, от которой она скончалась. Но она даже хотела, чтобы Бог ее прибрал», — рассказала подруга покойной жены актера.

Владимир Конкин с Еленой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Она также рассказала, что у Елены есть сын инвалид, который родился слепым. Она от него отказалась и не общалась, пока мальчик не стал знаменит, благодаря музыкальному таланту, в Италии. А друг Конкина отметил, что он очень религиозный, как и Елена. Он не сомневается, что они давно тайно оформили брак.

Тэги

Владимир КонкинВладимир Конкин последние новостизвездные семьиПрограмма "Прямой эфир"София Конкина