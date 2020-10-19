«В институте она была самой талантливой актрисой»: Игорь Христенко живет с женой уже 42 года

Как отметил артист в студии программы «Судьба человека», они безумно счастливы с любимой супругой.

Артист и пародист Игорь Христенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей жене Елене, с которой они вместе счастливы уже 42 года.

«Мы познакомились во время совместной учебы в Щепкинском училище. Я просто влюбился в нее без ума. Лена была в институте самой талантливой актрисой, поэтому я не мог не жениться на ней».

Игорь Христенко

Как отметил артист, Елена по факту его третья жена. «Сначала я женился на какой-то Наде, вторая жена у меня была Оля. Благодаря мне они получали прописку в Москве. Знаете, раньше была распространенная такая практика. С Леной мы сами скитались по углам. Негде было жить. Лишь с годами обрели свою жилплощадь», — сказал Игорь Христенко.

Игорь Христенко — известный пародист. Он прославился по программе «Кривое зеркало», где работал вместе с юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, и передаче «Это смешно».