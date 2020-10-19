Вот так номер: у Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» отнялась рука

Ольга Бузова столкнулась с проблемами на шоу «Ледниковый период». Известная участница призналась, что у нее отнялась рука во время одной из тренировок.

Это произошло впервые, что несколько озадачило артистку. «Возвращать» руку на место пришлось специалистам. Но проблема повторилась.

«Мне «возвращали» руку на место, потому что вчера она впервые отнялась. Мне её поправили. Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой», — сказала Бузова NEWS.ru.

Тем не менее, это не вынудит знаменитость отказаться от проекта. Она говорит, что получает удовольствие от катания на коньках и от шоу в целом.

«Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду», — отметила Бузова

Пару Ольге Бузовой составляет Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев.

Ранее певица Ольга Бузова похвасталась, что попала в Книгу рекордов России. Она получила два сертификата, причем оба отмечают ее количество подписчиков в Instagram, сообщает телеканал «360».