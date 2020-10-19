«Модный приговор-2020»: какие герои придут на передачу на этой неделе

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфир с 19 по 23 октября.

Как одеваться скромно, но элегантно

В понедельник в «Модном приговоре» мать и дочь. Наталия, воодушевленная долгожданной свободой после 10 лет несчастного гражданского брака, больше не собирается сковывать себя обязательствами.

«Хочу – путешествую, хочу – ношу глубокое декольте», — говорит бабушка трех замечательных внуков. Ее дочь Виктория искренне переживает за маму, которая вдруг решила, что ей интереснее быть любовницей и развлекаться, чем беречь семейные ценности.

Но дочь героини считает, что в 50 лет следует одеваться скромнее и не забывать о стиле. Привлекать внимание можно не только экстравагантным поведением.

Заполонила дом безвкусными вещами из секонд-хенда

Вторник. Елена заполонила дом безвкусными вещами из секонд-хенда: ломятся шкафы, одеждой увешаны все стулья. У Елены есть платиновая карта постоянного клиента в магазинах подержанной одежды.

Ее сын Артем не против таких магазинов, ведь и сам иногда там одевается, но он против того, чтобы его мама выходила оттуда с баулами вещей, большую часть из которых не носит.

Он считает, что Елене следует начать себя ограничивать, советует ей отдавать вещи на переработку или на благотворительность. Он — за осознанное потребление. Елена же убеждена, что много одежды не бывает.

Она выросла в многодетной семье, поэтому частенько донашивала вещи за своей двоюродной сестрой. Сейчас ей кажется, что изобилие вещей – это признак благосостояния. На чьей стороне будет суд, и сможет ли Елена расстаться с частью своей коллекции?

Бывший муж продолжает тянуть деньги

Среда. За внешним благополучием Элла тщетно пытается скрыть свою боль и переживания из-за неустроенности в личной жизни. Бывший муж не отпускает Эллу, звонит ей, пишет и продолжает тянуть из нее деньги. Больше она ему ни для чего не нужна. Ничто их не объединяет.

Она понимает это, но из жалости не может его бросить. Да и кто будет хоть иногда рядом, если не он. Подруги категорически против продолжения этих отношений, потому что видят, как они разрушают Эллу эмоционально. Елена хочет вырвать подругу из отношений, которые губят ее.

Как отпустить страхи

Четверг. Дмитрий считает, что Оксане пора отпустить страхи, которые поселились в ней во время прошлых отношений. Он переживает, что из-за тяжелого характера бывшего супруга Оксана боится лишний раз привлечь к себе внимание, носит одежду незаметную, неброскую.

Оксана же считает, что ее внешний вид совсем неважен, главное – ей удалось спастись, избавиться от разрушительных отношений и справиться со своим страхом мужчин.

«Я похудела на 30 кг, но муж все равно недоволен!»

Пятница. Отношения выясняют супруги. Ольга за 4 месяца похудела на 30 кг, но муж Антон все равно недоволен. Он считает, что жена должна похудеть еще: «Идеальный вес супруги – это 60 кг, а она весит 75 кг!

Я же о ней забочусь, а то будет в старости как теща, упадет и встать не сможет». Ольга не понимает, зачем худеть для мужа, если она постоянно натыкается на его интимные переписки с другими девушками.

Кроме веса жены Антона не устраивает и внешний вид супруги: «Она постоянно ходит либо в спортивных вещах, либо это черные вещи и мрачные платья в пол. Я хочу женственности и сексуальности!» Ольга не согласна с обвинениями мужа: «Я и так для него похудела на 30 кг! Куда еще?

Да и одежда у меня хорошая и удобная». Ольге надоело постоянно стараться для мужа и ничего не получать взамен. После преображения героини стилистами Ольга и вовсе сняла обручальное кольцо. Зачем она это сделала? Смотрите «Модный приговор»!