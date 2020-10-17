«В России много красивых девушек»: Филипп Плейн забыл о романе с Яной Рудковской

Москву посетил известный дизайнер и друг Филиппа Киркорова Филипп Плейн. Модельер известен своими романами с популярными девушками со всего мира, в том числе Линдси Лохан, Фернандой Ригон, Морган Осман, Инессой Шевчук. Недавно продюсер Яна Рудковская дала интервью, в котором рассказала, что у нее также был тайный роман с Филиппом Плейном во время перерыва в отношениях с Евгением Плющенко. По словам знаменитости, дизайнер даже хотел на ней жениться.
В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант спросил Плейна, помнит ли тот Яну Рудковскую.
«Вы видели когда-нибудь эту женщину?», — спросил ведущий у гостя, показав ему фотографию супруги Евгения Плющенко.
Ответ Филиппа Плейна рассмешил Урганта. Оказалось, что дизайнер уже не помнит Рудковскую, а тем более то, что у них были отношения.
«Вы знаете, в России очень много красивых девушек».
Иван Ургант в шутку заметил, что дизайнер таким образом сгладил ответ на провакационный вопрос:
«Я понял. Вы очень элегантно ушли от ответа, спасибо».
В попытке сгладить неловкую ситуацию, ведущий обратился к Рудковской:
«Ян, я сделал все, что мог! Я все ему напомнил», — попытался оправдаться Ургант перед светской львицей, невольно попавшей в конфузную ситуацию.