Звездная пара: Niletto и Zivert разоткровенничались в студии «Кто хочет стать миллионером?»

После совместной работы над клипом Fly 2 популярные исполнители Niletto и Zivert снова образовали дуэт. На этот раз для участия в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Выпуск с ними зрители увидят 17 октября.

Niletto во время записи программы признался, что Дмитрий Дибров — настоящая легенда для него. А еще молодой человек мечтает сам когда-нибудь сесть в кресло ведущего этой передачи. Когда его попросили рассказать о себе, кумир молодежи назвался уральским парнем. Родители молодого человека — строители, и сам он тоже работал на стройке.

Zivert же рассказала, что она выходец из самой обычной семьи, и вспомнила свои детские годы в Одессе. По словам певицы, у родителей не было денег, чтобы дать ей высшее образование, и тогда она пошла работать стюардессой. Лишь со временем сбылась ее мечта заниматься музыкой. Кстати, артистка призналась, что не имеется музыкального образования, она училась дизайну одежды.

Сколько же денег совместными усилиями выиграли Niletto и Zivert?

Смотрите «Кто хочет стать миллионером?» 17 октября в 16:00 на Первом канале.