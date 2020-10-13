Жена обвинила Александра Цуркана в изменах с репетитором сына

Москвич узнал, что возможно отцом его детей на самом деле является известный актер. Мужчина вызвал звезду сериалов на полиграф.

Александр Цуркан в этом году отметил 60-летие. Он активно снимается в сериалах, а наиболее запомнился ролью в проекте «Штрафбат». Также мужчина прославился своей бурной личной жизнью. У артиста шестеро детей от пяти разных женщин. Имена всех наследников он помнит, как и их даты рождения. Мужчина не скрывает, что много грешил, поэтому неудивительно, что недавно супруга Наталья Неволина заподозрила его в неверности. Она заметила, что он стал близко общаться с репетитором их сына Савелия.

В студию передачи «На самом деле» пришел житель столицы Антон Корчагин. Он является мужем девушки Ксении, которая и была два года репетитором сына актера. Мужчина тоже недавно заподозрил, что Цуркан соблазнил его возлюбленную. От подруги он узнал, что якобы жена родила двойняшек не от него, а от артиста. Теперь Антон готов бросить жену, если ДНК-тест подтвердит, что он растил не своих детей.

Когда в студию пришел сам Цуркан, то заверил, что не помнит репетитора своего наследника, но это оказалось ложью.

«Это чушь какая-то. Не верьте никому. Я хочу прекратить эту абракадабру, чтобы человек успокоился и воспитывал своих детей», — пояснил актер.

Ксения, в свою очередь, пояснила, что перестала работать репетитором, когда познакомилась с будущим мужем. Девушка не отрицала, что виделась с Цурканом, но заверила, что между ними не было романа. Оба они сказали, что не встречались вне квартиры, но и это оказалось ложью. Более того, жена артиста заявила, что видела их вместе в кафе. Наталья отметила, что допускает, что между ее мужем и молодой девушкой могла быть интимная близость.

Ведущий озвучил результаты ДНК-тест на отцовство. Выяснилось, что Цуркан не отец малышей. Вторая экспертиза уже подтвердила, что Антон Корчагин реальный папа детей Ксении. После этого, москвич встал на колени и извинился перед женой. Полиграфологи уточнили, что актер не изменял своей возлюбленной, а репетитора подставила ее подруга, которая просто ей завидовала.