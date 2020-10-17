Страсти «Ледникового периода»: у Бузовой болит косточка, Авербух громит комментатора

Нешуточные страсти разгорелись в проекте уже после двух выпусков. То ли еще будет.

Всего пара выпусков главного ледового шоу страны вышла в эфир, а сколько событий произошло и в ходе, и за пределами проекта с участниками!

«Телепрограмма» собрала самые интересные из них специально для тех, кто не пропускает передачу.

Оля занедужила

Пока у королевы Инстаграма (более 21 млн подписчиков) спортивная карьера идет не очень. Оценки ей и Дмитрию Соловьеву ставят так себе. А тут еще тренировки и съемки усугубили старую рану ведущей «Дома-2».

— Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку в ноге оторвать, — призналась Бузова. — Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки. Езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется лечь на операцию.

Что ж, остается только верить, что боли и правда мучают Ольгу и вскоре пройдут и это не очередной, испробованный после развода с Дмитрием Тарасовым способ надавить на жалость аудитории.

Пицца для Загитовой

18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, ради съемок в шоу подвязавшая с профессиональным спортом, тоже старается как может. Но стоит участникам отойти от прописанного сценария, у дебютантки из-за закрепощения случается сбой. Так было, когда Владимир Маркони, откатав номер с Маргаритой Дробязко, начал острить по поводу фастфуда для помешанных на фигуре фигуристов.

— Поздравляю с шикарным выступлением, — заученно произнесла Загитова и попыталась подколоть Маркони. — Компоненты (параметры качества выступления. — Ред.) очень высокие. Владимир, вы вообще знаете, что такое компоненты?

— У меня есть встречный вопрос к профессиональной фигуристке: а знаете ли вы, что такое пицца? — моментально парировал Владимир. — Когда я встретил Маргариту, я ей сказал: а давай закажем пиццу. С этого начался наш диалог. Она сказала: я не понимаю, что это такое. Я уверен, что и вы тоже в сомнениях.

— Я с Алиной в одной раздевалке три недели, — попыталась спасти ситуацию Дробязко, увидев страх в глазах Загитовой. — Она не кушает почти ничего. Мне кажется, она не знает, что такое пицца, она ест фрукты все время.

— В детстве я знала, что такое пицца, — честно ответила Алина. — Сейчас, конечно же…

— Немного другой рацион! — выручил коллегу Алексей Ягудин.

— Ну да, но я не жалуюсь, — закрыла сценку Загитова.

«Милый продюсер» мечет громы и молнии

Все думают, что Илья Авербух — милый, спокойный и пряничный продюсер и хореограф. Интеллигентно изъясняется, никогда не повышает голос. Оказывается, не всегда.

У себя в Инстаграме он довольно жестко прошелся по комментаторам «Ледникового периода», которые работают в эфире Первого канала, — Александру Гришину и Владимиру Гомельскому. «Илюшенька, а нельзя ли заткнуть комментаторов? — поинтересовались подписчики. — Зачем они разговаривают на номерах? Зрители уже давно этого требуют.

Невозможно же смотреть шедевры на льду с их говорильней!» Вроде бы ничто не предвещало беды, но Авербух ответил на комментарий предельно хлестко и нетипично для себя: «Больше вы этого, простите, поноса тщеславия от Гришина никогда не услышите! Обещаю! Спасибо!» Стало быть, манера комментирования Гомельского вопросов у Авербуха не вызывает.

Дочь Ягудина с цветами

Одним из самых милых и свежих элементов слегка запылившегося шоу (некоторые участники не меняются с 2007 года) стало участие в нем четырехлетней Мишель — дочери ведущего Алексея Ягудина и фигуристки Татьяны Тотьмяниной, тоже катающейся в проекте.

Наследница прославленных спортсменов, естественно, учится стоять на коньках и уже довольно уверенно вывозит звездам проекта цветы после выступлений. На съемках малышка пару раз аккуратно загремела на лед, но без травм. «Сладкая парочка, — подписала Тотьмянина снимок, на котором Мишель сидит на коленях у Алины Загитовой. — У обеих сегодня первый рабочий день на новом поприще».

Кстати, участие детей в шоу — своеобразная традиция в семье Ягудиных. В 2013 году Алексей выносил на лед старшую дочь Лизу, которой тогда было тоже 4 года. Мама девочки тогда также участвовала в шоу.