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«Кому и зачем»: в новом выпуске «Док-ток» Гордон расскажет об отравлении Навального

Программа выйдет в эфир Первого канала 12 октября в 22:20.

«Кому и зачем»: в новом выпуске «Док-ток» Гордон расскажет об отравлении Навального
Александр Гордон. Фото: Global Look Press

В феврале этого года в эфире Первого канала вышло авторское шоу «Док-ток». Отличительной его особенностью является видеореконструкция истории с участием актеров. Очередной выпуск с Александром Гордоном будет посвящен истории, которая случилась с Алексеем Навальным.

«Новичок». Не страшно? А мне смешно, вместе, наверное, с вами. Мы расследуем обстоятельства истории господина Навального. И поделимся с вами соображениями, кому и зачем это нужно», — сказал Александр Гордон.

Эфир программы телезрители могут увидеть на Первом канале 12 октября в 22:20.

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