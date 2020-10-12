«Кому и зачем»: в новом выпуске «Док-ток» Гордон расскажет об отравлении Навального

В феврале этого года в эфире Первого канала вышло авторское шоу «Док-ток». Отличительной его особенностью является видеореконструкция истории с участием актеров. Очередной выпуск с Александром Гордоном будет посвящен истории, которая случилась с Алексеем Навальным.

«Новичок». Не страшно? А мне смешно, вместе, наверное, с вами. Мы расследуем обстоятельства истории господина Навального. И поделимся с вами соображениями, кому и зачем это нужно», — сказал Александр Гордон.

Эфир программы телезрители могут увидеть на Первом канале 12 октября в 22:20.