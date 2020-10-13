Какие в моде шляпы и как правильно сочетать цвета: герои «Модного приговора» этой недели

Что покажут в выпусках, которые выйдут в эфир 13 по 16 октября.

13 лет одиночества

Кажется, 13 лет одиночества Людмилы вот-вот закончатся: мужчина, который был на протяжении десяти лет рядом, готов сделать последний серьезный шаг. Но вот незадача, Олег требует, чтобы его дама сердца сменила имидж: «Я называю ее «грибочек» или Шапокляк.

Свою шикарную аппетитную фигуру она прячет под свободными платьями и мешкообразными кофтами». Олегу хочется, чтобы Людмила не вызывала насмешек, когда они вместе приходят в театр или на выставку.

«Скоро день безумного шляпника – мой профессиональный праздник, я не могу пройти мимо шляпных отделов. Это моя слабость!» — после смерти сына и мужа Людмила увлеклась коллекционированием шляпок, сейчас в ее арсенале около 50-ти штук. А фигуру Людмила скрывает под свободными платьями, так как прибавила в весе и принять и полюбить свое новое тело ей сложно.

«Моя мама — снежная королева»

В среду в «Модном приговоре» мать и дочь. «Она сказала, что будет жить со мной до пенсии!» — сообщила Надежда в начале программы. Мать уверена, что подростковый образ дочери Вики в ее 33 года совсем неуместен.

«Она закрылась в своем домике после несчастной любви». Все попытки отправить дочь на поиски женского счастья бесполезны, та лишний раз не хочет выходить из дома. «Кто посмотрит на такую серую мышь?»

Виктория же заявляет: «Я так прячусь от мужчин». После унижений от бывшего молодого человека она совсем перестала наряжаться. «На меня никто не смотрит, а мне так и лучше!» Теперь Вика уверена, что ее сердце «превратилось в камень», поэтому полюбить кого-то она просто не сможет.

«Моя мама — снежная королева». Любовь и забота, которые должны идти от матери к дочери почти незнакомы героине. Ведущие программы посчитали Надежду виноватой в состоянии Виктории.

После этого Юлия Барановская решила устроить психологический эксперимент: сначала она заставила маму обнять свою дочь, а потом отвела героиню к зеркалу и попросила перечислить то, что она в себе любит.

Телеведущая постаралась убедить Вику в том, что она необычайно красива. Перед преображением Юлия сама обняла Викторию и сказала Надежде, что вот так она должна делать всегда. В финале программы героиня пообещала отпустить свою боль и начать новую жизнь.

«Вечно носит водолазки мрачных тонов и джинсы»

Четверг. Муж Дмитрий убежден, что его жена Алена пребывает в состоянии жертвы: поэтому у нее соответствующий стиль одежды. В ее гардеробе преобладают невзрачные, мрачные тона: «Вечно носит водолазки мрачных тонов и джинсы. Простые джинсы! А платья — чересчур яркие и детские».

Девушка не уверена в себе, отказывается ходить на вечеринки с мужем и обижается, что он ходит гулять без нее. Дмитрий хочет видеть рядом с собой красивую и сексуальную девушку, которая сумеет себя преподнести.

Алена утверждает, что пытается выглядеть стильно, старается вещи комплектовать правильно. Недавно она нарядилась для мужа, но он все равно остался недоволен. «Пальто у тебя некрасивое», — сказал он. У девушки был «черный период», когда она покупала вещи исключительно черного цвета. Сейчас Алена пытается экспериментировать, покупает вещи ярких цветов, но Дмитрий все равно не доволен.

«Из куколки она превратилась в сурового офицера в военном бушлате и мужских трениках»

Пятница. «В этой семье Ганна взвалила на себя абсолютно все мужские обязанности: машина, ремонт, работа, даже одежда — и та мужская. Раньше она была девочкой-припевочкой, в розовых платьях ходила, а теперь они с мужем поменялись местами.

Ганна — добытчик, зять сидит дома!» — возмущается мама Ганны.

Она уверена, зять сел на шею любимой и свесил ножки. Сидит дома и ждет, когда Ганна придет с работы: «Я понимаю, что у него рука болит, но ведь можно найти такую работу, где рука не понадобится».

Анатолий с тещей не согласен: «Я не лентяй, у меня просто правда очень сильно болит рука!» Ну а что касается внешнего вида жены, тут с тещей он согласен. Раньше жена была гораздо стройнее, выглядела, как кукла Барби, носила типичные девочкины вещи: «Из куколки она превратилась в сурового офицера в военном бушлате и мужских трениках».