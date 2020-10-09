Надежда Михалкова в расклешенной красной юбке появилась на шоу Ивана Урганта

Актриса пришла в студию вместе с напарником по проекту «Ледниковый период» Максимом Марининым.

В начале октября Первый канал начала показ очередного сезона шоу «Ледниковый период». К тренировкам же профессиональные спортсмены и представители шоу-бизнеса приступили еще летом. В числе участников — олимпийский чемпион Максим Маринин и актриса Надежда Михалкова. Именно они стали участниками шоу «Вечерний Ургант».

В студии программы Надежда появилась в расклешенной юбке насыщенного красного цвета и темно-зеленом классическом жакете. Образ дополнила нюдовыми лодочками на шпильке, а на волосах сделала укладку с завитыми наружу локонами.

В сентябре Михалкова отметила свое 34-летие. В этот день она запечатлелась с подросшими детьми от режиссера Резо Гигиниешвили. После развода Надежда воспитывает 9-летнюю Нину и 7-летнего Ивана.