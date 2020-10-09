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«Человек года»: в «Доме-2» стартовал главный конкурс сезона

За звание лучшего из лучших на телепроекте посоревнуются 30 участников.

«Человек года»: в «Доме-2» стартовал главный конкурс сезона
Претенденты на звание «Человек года» на ТНТ. Фото: предоставлено организаторами

Телевизионный проект «Дом-2» идет на российском телевидении уже 16 лет. И каждый год продюсеры реалити-шоу о людях, строящих свою любовь, устраивают настоящую борьбу за главную  премию проекта — звание «Человек года».

Отметим, что участникам конкурса предстоит пройти 3 этапа: «Барьер» , «Презентации» и «Полуфинал». На первом этапе каждый из претендентов доказывает, почему другие не  достойны получить главный приз шоу. Далее нужно озвучить свои сильные качества. А в последнем туре необходимо продемонстрировать судьям личные вокальные данные. Победителя выберут зрители ТНТ. Кто, как не они, знают все тайны и слабые места, которые скрывают конкурсанты.

Человек года на ТНТ
Претенденты на звание «Человек года» на ТНТ. Фото: предоставлено организаторами

Напомним, что в прошлом году звание «Человек года» и квартиру получила Ольга Рапунцель.

Конкурс стартует с 11 октября в эфире телеканала ТНТ.

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