«Человек года»: в «Доме-2» стартовал главный конкурс сезона

За звание лучшего из лучших на телепроекте посоревнуются 30 участников.

Телевизионный проект «Дом-2» идет на российском телевидении уже 16 лет. И каждый год продюсеры реалити-шоу о людях, строящих свою любовь, устраивают настоящую борьбу за главную премию проекта — звание «Человек года».

Отметим, что участникам конкурса предстоит пройти 3 этапа: «Барьер» , «Презентации» и «Полуфинал». На первом этапе каждый из претендентов доказывает, почему другие не достойны получить главный приз шоу. Далее нужно озвучить свои сильные качества. А в последнем туре необходимо продемонстрировать судьям личные вокальные данные. Победителя выберут зрители ТНТ. Кто, как не они, знают все тайны и слабые места, которые скрывают конкурсанты.

Напомним, что в прошлом году звание «Человек года» и квартиру получила Ольга Рапунцель.

Конкурс стартует с 11 октября в эфире телеканала ТНТ.