«Совсем другая»: в эфире проекта «Вернувшиеся» расскажут о девушке с послеродовой травмой

В сознании людей существует стереотип, что рождение ребенка с первых минут приносит его матери невероятное счастье. Но на самом деле так случается не всегда. Существует даже вероятность развития у женщины послеродовой депрессии. Именно такой диагноз предположительно поставили родственники пропавшей без вести Ирины Никольской. Историю молодой матери покажут в проекте «Вернувшиеся» на ТВ-3.

Ирина Никольская из Оренбурга пропала буквально через пару недель после рождения сына. Ни муж, ни мать девушки не могли понять произошедшее. Обычно Ирина сообщала, если оставалась ночевать у подруги. Но в этот раз не поступило никаких сообщений от матери новорожденного мальчика.

У родственников исчезнувшей были разные версии причины ухода Никольской. Но остановились они на том, что девушка стала жертвой послеродовой депрессии.

«Из роддома Ирина вышла совсем другая. Какой-то взгляд у нее другой, сама она какая-то грустная. Меня что-то насторожило уже в тот момент, хотя ничего не предвещало — все хорошо, ребенок здоровый…» — рассказала мама Ирины.

Чем закончилась история пропавшей матери, зрители канала ТВ-3 узнают в пятницу, 9 октября, в 14:45.

Отметим, что ежегодно в России без вести пропадают более 100 тысяч человек. Родственники пропавших в надежде найти своих близких обращаются за помощью к поисковым отрядам. Волонтеры одной из таких организаций поделятся знаниями о выживании в экстремальных условиях в новом выпуске «Вернувшихся» на ТВ-3.

Напомним, передача о бесследно исчезнувших людях вышла на телеэкраны в октябре 2019 года.