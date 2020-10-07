«Алена — очаровательная женщина»: Хитяева настояла, чтобы третий муж завел детей с любовницей

По словам актрисы в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», она очень рада за своего любимого.

Актриса Людмила Хитяева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже каскадере и постановщике трюков Валерии Леонтьеве.

«Я снималась в картине «Человек в штатском». А он исполнял там трюки. Так и начался наш роман. Моего мужа все время путают с певцом Валерием Леонтьевым. Мы встретились однажды с музыкантом на концерте, и он говорит: «Нас все время путают. У меня же тоже жена Людмила».

Людмила Хитяева

Как сказала Хитяева, у Леонтьева не было детей, что ее угнетало. «Я ему однажды говорю: «Тебе надо жениться и завести детей». И я увидела в магазине однажды за прилавком девушку. Сказала, что она ему могла бы родить детей. Мужчины — ведомые. Он в итоге с ней познакомился. И я была этому рада. Я спокойно его отдала. Алена — очаровательная женщина. Я ее просто люблю. Мне очень нравится. Она ему настоящая подруга, труженица. Она родила ему двух детей», — сказала Хитяева.

Напомним, что Людмила Хитяева прославилась благодаря картине «Тихий Дон». В легендарном фильме она сыграла жену Петра Мелехова Дарью. В 1983 году она стала народной артисткой РСФСР.