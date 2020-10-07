Тотьмянина показала реакцию Ягудина на прокат с 33-летним Чепурченко на «Ледниковом периоде»

Фигуристка Татьяна Тотьмянина в Instagram опубликовала видео со своего проката на шоу «Ледниковый период». Как известно, на проекте она катается в паре с 33-летним актером Вячеславом Чепурченко. На кадрах записи можно увидеть, как за свою жену волнуется фигурист Алексей Ягудин, который является ведущим шоу. В некоторые моменты у него от волнения буквально подгибаются коленки.

«А вот так муж Алексей Ягудин наблюдает за выступлением жены». Татьяна Тотьмянина

«Переживает очень. Молодец муж», «Как же это трогательно. Счастья вам», «Это же здорово, когда есть такой замечательный муж! Счастья вам, Татьяна и Алексей! И спасибо за красоту! Поздравляю всех нас с долгожданным возвращением любимого проекта! Я была на шоу «Огни большого города» в Сочи. Какая же это красотища!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Ягудин ведет «Ледниковый период» вместе с олимпийской чемпионкой корейского Пхенчхана Алиной Загитовой. После первого выпуска она, как известно, подверглась критике некоторых хейтеров. Звезду обвиняли в том, что она не очень уверенно вела программу и часто ошибалась.