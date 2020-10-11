Именитые фигуристки, которые в разные годы становились рулевыми «Ледникового периода»

Двум спортсменкам на тот момент было всего 18 лет!

Медали Олимпиады или чемпионата мира по фигурному катанию — это рекламные контракты, всенародная любовь и перспектива успешной тренерской деятельности.

Но иногда победы могут проложить для спортсменов и дорогу на ТВ. Так было с ведущими шоу «Ледниковый период»: все они добивались удач на крупнейших соревнованиях, а потом появлялись на Первом канале.

Ирина Слуцкая

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая «золото» Олимпиады в Россию так и не привезла — только «серебро» Солт-Лейк-Сити-2002 и «бронзу» Турина-2006. Однако это не мешало продюсерам «Ледникового периода» поставить Ирину вместе с тогда еще не скандальным Маратом Башаровым и Ингеборгой Дапкунайте вести первый сезон шоу в 2007 году.

Слуцкая вела первый, третий (с Анастасией Заворотнюк), четвертый и пятый (с Алексеем Ягудиным) сезоны, параллельно с этим успевая рожать, разводиться и вновь выходить замуж: Ирина родила Артема (12 лет), Варвару (9 лет), разошлась с их отцом, боксером Сергеем Михеевым, вышла за бизнесмена Алексея Говырина, в браке с которым в конце 2019-го появилась дочь Кира.

А еще Слуцкая добилась немалого на политической арене — фигуристка является депутатом Московской областной Думы от партии «Единая Россия».

Телевидение из жизни Ирины тоже никуда не уходило: с прошлого года она ведет на НТВ программу о здоровье «Доктор Свет» в дуэте с главврачом Первой градской больницы Москвы Алексеем Светом.

Алина Загитова

В седьмой сезон шоу «Ледниковый период» обладательницу «золота» на Играх-2018 пригласили как ведущую. Как и Медведевой два года назад, ей тоже 18. И вроде бы можно было продолжать спортивную карьеру.

Но, видимо, солидный гонорар стал для Алины хорошим аргументом в пользу отказа от подготовки к Гран-при России, на котором ее заклятая соперница намерена победить. Алина взвалила на себя не только еженедельные телесъемки, но еще и учебу в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы), в которую поступила этим летом. Загитову уже начали критиковать за выбор в пользу ТВ, и не только фанаты, но и заслуженные мастера.

Так, Ирина Роднина заявила, что смотреть телешоу не будет, потому что «Муму фигурного катания» ее не интересует (видимо, это намек на то, что Загитова не слишком словоохотлива).

А еще Евгений Плющенко с Яной Рудковской всеми силами тянут Алину в свою академию фигурного катания, что встречает жесткий отпор со стороны тренера Загитовой Этери Тутберидзе. Дошло даже до публикации личной переписки Яны и Алины, в которой продюсер недвусмысленно намекает, что ждет девушку на их новом с Евгением льду.

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева дважды брала олимпийское «серебро» Пхенчхана-2018 и вполне заслуженно стала ведущей шоу «Ледниковый период. Дети» в 2018 году. Да, фигуристке было всего 18 лет, у нее не было опыта работы на ТВ, но дело надо было иметь с маленькими спортсменами, так что Медведева довольно органично вписалась в проект.

Ледовое телешоу стало лишь промежуточным этапом в карьере Медведевой — после она вернулась на лед и улетела в Канаду к новому тренеру. Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух тогда сказал, что фигуристка «уехала за сытой жизнью».

Несмотря на то что в «Ледниковом периоде» после работы в детской версии шоу Евгения больше не появлялась, до сих пор говорят, что она могла бы вести седьмой сезон проекта, который вышел в эфир 3 октября. Но фигуристка якобы поставила продюсерам жесткое условие — работать на льду без Алины Загитовой.

Обе теперь тренируются в группе Этери Тутберидзе и жестко конкурируют — Загитова лишала «золота» Медведеву на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. В настоящий момент Евгения готовится выступать на Гран-при России во второй половине ноября.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20