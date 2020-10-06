Кого изменят до неузнаваемости в «Модном приговоре»: обзор героев этой недели

Рассказываем про выпуски, которые выйдут в эфир Первого канала с 6 по 9 октября.

Спортивные костюмы «непонятных цветов»

Во вторник в «Модном приговоре» брат с сестрой. Иван хочет, чтобы его сестра Даша наконец стала женственной, бросила спорт и нашла свою вторую половинку. Но вместо свиданий Дарья уделяет все свободное время спорту. А платья заменяет спортивными костюмами «непонятных цветов».

Иван убежден, что девушка теряет молодость на ринге вместо того, чтобы строить личную жизнь. И своими фотографиями в социальных сетях она лишь отталкивает достойных мужчин.

Девушка не видит проблемы в том, что в свои тридцать она еще не создала семью и не считает, что спорт и ее внешний вид могут помешать ей встретить любовь. «Зачем же прятать свою силу?» – недоумевает девушка.

«Мужеподобный» образ помогает мне в карьере!»

В среду снова брат и сестра. По мнению Ивана, его сестра Дарина за многолетний опыт работы в мужском коллективе сама стала походить на мужчину. Дарина протестует, считая, что «мужеподобный» образ помогает ей в карьере.

Она — сильная женщина, а юбочки с платьями ей просто не подходят. Она боится изменить свой стиль, потому что тогда могут измениться и ее манеры, а они помогают ей в ведении переговоров.

Тем более, когда девушка попыталась измениться и оделась женственно, деловой партнер пригласил ее в кафе, а это, по мнению девушки, просто неприемлемо. Смогут ли стилисты превратить Дарину в настоящую леди?

После рождения дочки она перестала следить за собой

Четверг. Татьяна уверена, что ее дочь Лидия не может найти мужчину, потому что до рождения собственной дочки предпочитала неформальную одежду и такой же стиль жизни. После неудачной любви Лидия попыталась поменять свой стиль, но это не помогло обрести любовь.

Эксперименты со внешностью не привели к крепким отношениям, и у Лидии окончательно опустились руки. После рождения дочки она перестала следить за собой, так как с отцом ребенка не получилось построить семью.

«Спортивная одежда и походка вразвалочку – никакой женственности!»

В пятницу в эфире две подруги. Александра в шоке от того, как ее подруга Екатерина обращается с мужчинами, унижает их, ведет себя с ними грубо и агрессивно.

Боевой характер Екатерины подчеркивает ее спортивная одежда и походка вразвалочку – никакой женственности! Саша просит «Модный приговор» срочно это исправить.