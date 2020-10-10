«Полный блэкаут»: стеклянные шары, опасные прыжки и коварные коробки

Все это и многое другое ждет нас в новом выпуске экстремально-приключенческого проекта канала СТС.

Наверняка многие зрители уже отметили терапевтический характер «Полного блэкаута»: наблюдая за тем, как звезды преодолевают себя, мы и сами становимся чуть смелее, раскованнее, понимаем, что некоторые из наших фобий не стоят всех тех эмоций, которые мы на них тратим. Само собой, осознают все это и участники проекта, и многие именно за этим сюда и идут.

— Сергей Светлаков обещал нам переоценку ценностей! — рассказывает специалистка по острым репортажам Алла Михеева о том, как ведущий шоу мотивировал участников очередного выпуска перед началом испытаний.

Кто-то, конечно, скажет: не чересчур ли? Это же развлекательное шоу на милом семейном канале СТС, какая здесь может быть переоценка ценностей? А вы постойте в полной темноте со стеклянным, похожим на абажур шаром на плечах, зная, что сейчас на голову вам упадет что-то или кто-то. Тут не только переоценка состоится, тут вся жизнь перед глазами пролетит!

— Меня считают бесстрашным человеком, но я много чего боюсь, — признается Алла Михеева. — И когда на меня надели шар, сразу же стало не по себе. Вспомнила, как снимала репортаж про космонавтов, долго не могла застегнуть скафандр, боялась, что задохнусь, а никто не заметит…

— Сначала думал, что на меня высыпали тараканов… — с содроганием вспоминает свои первые ощущения от этого испытания еще один участник выпуска, популярный поп-исполнитель Niletto.

Другое, чуть менее эмоциональное, но не менее сложное задание заключалось в том, чтобы, отсчитав после сигнала десять секунд, перепрыгнуть через прут. Скажете, ерунда? Вы забыли, что вокруг — тьма-тьмущая и, если прут ударит по ногам, попытка не засчитывается. Задача непростая, впрочем, некоторые восприняли ее с воодушевлением.

— В длину прыгаю на 3 метра, в высоту могу соревноваться с баскетболистами! — не без гордости сообщил Niletto, настоящее имя которого (Данил Прытков) словно намекает на то, что парень создан для подобного конкурса.

Удалось ли музыканту подтвердить слова о своих спортивных талантах? И как справились он, Алла Михеева и другие участники выпуска, блогеры Верона и Валерия Любарская, с третьим заданием, в котором надо было перетащить некие загадочные предметы из одной коробки в другую? Обо всем этом мы очень скоро узнаем.

«Полный блэкаут» 11 октября в 17.00