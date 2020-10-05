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«Я тетка-каучук»: 48-летняя Аронова в платье села на шпагат в студии программы «Судьба человека»

Как отметила актриса, если бы она не была толстой, то ее можно было засунуть в коробку.

«Я тетка-каучук»: 48-летняя Аронова в платье села на шпагат в студии программы «Судьба человека»
Мария Аронова. Фото: Globallookpress.com

Актриса, 48-летняя Мария Аронова, в платье села на шпагат в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ведущий Борис Корчевников только ахнул, когда увидел «трюк» звезды. Он долго не мог поверить своим глазам.

Мария Аронова и Борис Корчевников
Мария Аронова и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Как отметил ведущий, он сначала не поверил, что в картине «Лед» Аронова сама садится на шпагат перед актером Александром Петровым. На это Аронова заметила, что этот момент снят очень неудачно в нашумевшем фильме. Потому что, если бы сняли идеально, никто бы не сомневался, что она без дублера села на шпагат.

«Поэтому мне было очень обидно. Я каждый раз говорю: если бы я похудела и бросила курить, не была толстой, как сейчас, то вы бы смогли положить меня в коробку или чемодан. У меня такие мышцы. Я тетка-каучук».

Мария Аронова

Мария Аронова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2012 году. С 1994 года она актриса Театра имени Вахтангова.

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Александр ПетровАронова новостиБорис КорчевниковМария АроноваПрограмма "Судьба человека"Фильм "Лед"фирменный шпагат