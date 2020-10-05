«Я тетка-каучук»: 48-летняя Аронова в платье села на шпагат в студии программы «Судьба человека»

Как отметила актриса, если бы она не была толстой, то ее можно было засунуть в коробку.

Актриса, 48-летняя Мария Аронова, в платье села на шпагат в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ведущий Борис Корчевников только ахнул, когда увидел «трюк» звезды. Он долго не мог поверить своим глазам.

Как отметил ведущий, он сначала не поверил, что в картине «Лед» Аронова сама садится на шпагат перед актером Александром Петровым. На это Аронова заметила, что этот момент снят очень неудачно в нашумевшем фильме. Потому что, если бы сняли идеально, никто бы не сомневался, что она без дублера села на шпагат.

«Поэтому мне было очень обидно. Я каждый раз говорю: если бы я похудела и бросила курить, не была толстой, как сейчас, то вы бы смогли положить меня в коробку или чемодан. У меня такие мышцы. Я тетка-каучук».

Мария Аронова

Мария Аронова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2012 году. С 1994 года она актриса Театра имени Вахтангова.