«Скандалы после каждого выпуска»: Кучера рассказал о конфликтах во время работы на шоу «Звезды сошлись»

В сентябре телеведущий Оскар Кучера объявил о своем уходе из шоу «Звезды сошлись», которое долгое время вел на НТВ вместе с Лерой Кудрявцевой. По словам ведущего, ему было стыдно работать в программе из-за скандальных тем, которые там поднимались.

больше по теме Оскар Кучера ушел из рейтинговой программы «Звезды сошлись» на канале НТВ

В последнем выпуске YouTube-канала «Эмпатия Манучи» Кучера поделился деталями конфликтов с продюсерами во время съемок:

«Они не закрывали на это глаза. Были скандалы и крики после каждого выпуска. Я выходил и чувствовал, что мне плохо. Было неловко», — признался экс-ведущий рейтингового шоу.

Оскар Кучера откровенно сказал, что решился на увольнение из-за личных взглядов на жизнь. В процессе работы ведущий неоднократно игнорировал подсказки редакторов, пытаясь вывести сценарий программы в другое русло.

При этом Кучера подчеркнул, что на его дружеские отношения с Лерой Кудрявцевой ситуация никак не повлияла. Артист добавил, что соведущая, конечно, расстроилась, узнав о его увольнении:

«Лера переживала тогда и сейчас тоже. У нас с ней по-человечески трогательные дружеские отношения. Я ее очень люблю».

На место ведущего в программу уже взяли Александра Котлова. Сам Кучера не собирается прекращать работу на телевидении, однако ищет тот формат, который соответствовал бы его жизненным принципам.