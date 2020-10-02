«Однажды…»: Максим Виторган расскажет о разводе и отношениях с сыном

Далеко не все знаменитости привыкли говорить о своей личной жизни, тем более о родителях. Семейные тайны часто остаются за кадром, но ведущий новой программы на НТВ Сергей Майоров исправит это. В первом выпуске проекта «Однажды…» журналист узнает больше о родителях певицы Наргиз и сыне актера Максима Виторгана.

Одним из гостей премьерного выпуска станет экс-муж Ксении Собчак — Максим Виторган. В основном артиста знают как сына Аллы Балтер и Эммануила Виторгана. Однако немногие осведомлены, что на счету актерского опыта Виторгана-младшего более 60 фильмов и 20 спектаклей. Почти всегда актер остается в тени своего звездного родителя. Именно об этом Сергей Майоров и поговорит с Максимом.

Также актер расскажет об отношениях с сыном Платоном после развода с Собчак.

Помимо Максима Виторгана, на шоу придут Наргиз Закирова и Диана Арбенина. Исполнительницы поделятся не только дальнейшими творческими планами, но и историями из семейного прошлого. Наргиз покажет татуировки, связанные с самыми близкими людьми. А Арбенина вспомнит, как трудом и упорством прокладывала себе путь к славе.

Новый выпуск программы «Однажды…» на НТВ выйдет в воскресенье, 4 октября, в 14:05 по московскому времени.