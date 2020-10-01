«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео
Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова
Видео

Возлюбленная потребовала от актера Николая Перминова 700 тысяч рублей в месяц на алименты

Молодая девушка решила расстаться с артистом, обвинив его в побоях. Однако звезда сериалов тайно провел ДНК-экспертизу на отцовство.

Возлюбленная потребовала от актера Николая Перминова 700 тысяч рублей в месяц на алименты
Николай Перминов. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"

Николай Перминов трижды оказывался на детекторе лжи. Два года назад девушка по имени Яна Боева заявила, что родила ребенка после связи с актером, но тогда ДНК-тест показал, что она солгала. Спустя время эта же девушка узнала, что артист закрутил роман с ее мамой. Она была возмущена подобным поворотом. А теперь звезда сериала «Тайны следствия» снова оказался в центре скандала. Как оказалось, он последние годы жил с молодой возлюбленной Викторией Почикуниной, которая любит роскошь. Она подарила ему в итоге сына.

Однако теперь девушка хочет разойтись с Перминовым, так как у нее появился богатый ухажер. Она пришла в студию передачи «На самом деле» и показала следы побоев на лице. Виктория заявила, что ее избил актер, а также испортил все ее вещи и забрал украшения.

«В тот день мы были вместе с подругой в ресторане с малышом. Подругу я отправила домой. И тут ворвался он, закинул меня в комнату, бил ногами, закинул на кровать и долго избивал руками. Я пыталась от него убежать. Он поставил мне подножку, я упала прям лицом. Я пыталась от него убежать, закрыться в гардеробной, пыталась закрыть дверь. Пару раз мне пришлось по пальцу, ноготь остался здесь. Он изрезал все мои вещи», — рассказала героиня передачи.

Виктория обвинила актера в избиении. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Как выяснилось, Николай проследил за возлюбленной и увидел, как она целуется с другим мужчиной. Актер находился в приступе ревности. «Вы требуете от него алиментов в размере 700 тысяч рублей ежемесячно», — отметил ведущий Тимур Еремеев. Девушка пояснила, что ее сын должен хорошо питаться и одеваться.

Когда в студии появился Перминов, то он был шокирован. Он пояснил, что у него был конфликт с Викторией, но он ее не избивал. Однако полиграф показал, что актер поднимал руку на девушку. В ходе разговора оказалось, что артист состоял в свободных отношениях, поэтому имел связь на стороне. Свой вклад внес детектив, который выяснил, что недавно Виктория два дня провела в Краснодаре, где отмечала день рождения и попала в ДТП. Проверка на детекторе лжи выявила, что травмы она получила во время аварии, а не от рук актера.

Николай сделал тайно ДНК-тест. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

После этого Еремеев озвучил результаты тайного ДНК-теста, который сделал Перминов. Мужчина заверил, что лишит Викторию родительских прав, если мальчик окажется его сыном. Но результаты теста расстроили актера. Оказалось, что два года он растил не своего ребенка.

Тэги

ДНК-тест на отцовствоЗвездные детизвездные романыНиколай ПерминовНовости googleНовости телевиденияПередача "На самом деле"