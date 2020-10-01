Возлюбленная потребовала от актера Николая Перминова 700 тысяч рублей в месяц на алименты

Николай Перминов трижды оказывался на детекторе лжи. Два года назад девушка по имени Яна Боева заявила, что родила ребенка после связи с актером, но тогда ДНК-тест показал, что она солгала. Спустя время эта же девушка узнала, что артист закрутил роман с ее мамой. Она была возмущена подобным поворотом. А теперь звезда сериала «Тайны следствия» снова оказался в центре скандала. Как оказалось, он последние годы жил с молодой возлюбленной Викторией Почикуниной, которая любит роскошь. Она подарила ему в итоге сына.

Однако теперь девушка хочет разойтись с Перминовым, так как у нее появился богатый ухажер. Она пришла в студию передачи «На самом деле» и показала следы побоев на лице. Виктория заявила, что ее избил актер, а также испортил все ее вещи и забрал украшения.

«В тот день мы были вместе с подругой в ресторане с малышом. Подругу я отправила домой. И тут ворвался он, закинул меня в комнату, бил ногами, закинул на кровать и долго избивал руками. Я пыталась от него убежать. Он поставил мне подножку, я упала прям лицом. Я пыталась от него убежать, закрыться в гардеробной, пыталась закрыть дверь. Пару раз мне пришлось по пальцу, ноготь остался здесь. Он изрезал все мои вещи», — рассказала героиня передачи.

Как выяснилось, Николай проследил за возлюбленной и увидел, как она целуется с другим мужчиной. Актер находился в приступе ревности. «Вы требуете от него алиментов в размере 700 тысяч рублей ежемесячно», — отметил ведущий Тимур Еремеев. Девушка пояснила, что ее сын должен хорошо питаться и одеваться.

Когда в студии появился Перминов, то он был шокирован. Он пояснил, что у него был конфликт с Викторией, но он ее не избивал. Однако полиграф показал, что актер поднимал руку на девушку. В ходе разговора оказалось, что артист состоял в свободных отношениях, поэтому имел связь на стороне. Свой вклад внес детектив, который выяснил, что недавно Виктория два дня провела в Краснодаре, где отмечала день рождения и попала в ДТП. Проверка на детекторе лжи выявила, что травмы она получила во время аварии, а не от рук актера.

После этого Еремеев озвучил результаты тайного ДНК-теста, который сделал Перминов. Мужчина заверил, что лишит Викторию родительских прав, если мальчик окажется его сыном. Но результаты теста расстроили актера. Оказалось, что два года он растил не своего ребенка.