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Хромченко рассказала, в какой одежде женщины будут выглядеть значительно моложе

Рекомендации стилиста оказались на редкость простыми.

Хромченко рассказала, в какой одежде женщины будут выглядеть значительно моложе
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко не раз говорила о том, что женщина должна подбирать одежду в соответствии со своим возрастом и комплекцией. Дерзкие варианты мини, сильно облегающие наряды — это уже устаревшие модели. И, по мнению стилиста, такие луки не молодят дам, а напротив, только прибавляют им возраст.

Героиня шоу в старых нарядах.
Героиня шоу в старых нарядах. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

То, что в этих словах есть здравый смысл, смогли убедиться зрители Первого канала. На «Модном приговоре» преобразили 47-летнюю Оксану Студеникину, которая предпочитала одеваться как юная девочка. В конце шоу на героине программы вместо коротких юбочек и нарядов, которые «трещали по швам», оказались свободные и полуоблегающие одежды, прикрывающие колени.

«Сегодня на примере нашей героини вы увидели, до какой степени женщина выглядит моложе в вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. Я уж не говорю, что она выглядит моложе в длине, которая более характерна для ее социального статуса», — заметила Эвелина Хромченко.

Героиня шоу в новом наряде.
Героиня шоу в новом наряде. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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