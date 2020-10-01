Хромченко рассказала, в какой одежде женщины будут выглядеть значительно моложе

Эвелина Хромченко не раз говорила о том, что женщина должна подбирать одежду в соответствии со своим возрастом и комплекцией. Дерзкие варианты мини, сильно облегающие наряды — это уже устаревшие модели. И, по мнению стилиста, такие луки не молодят дам, а напротив, только прибавляют им возраст.

То, что в этих словах есть здравый смысл, смогли убедиться зрители Первого канала. На «Модном приговоре» преобразили 47-летнюю Оксану Студеникину, которая предпочитала одеваться как юная девочка. В конце шоу на героине программы вместо коротких юбочек и нарядов, которые «трещали по швам», оказались свободные и полуоблегающие одежды, прикрывающие колени.