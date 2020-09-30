Валентина Талызина поделилась откровениями в эфире ток-шоу Леры Кудрявцевой

Героиней нового выпуска ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала Валентина Талызина.

Очередной выпуск программы выйдет 3 октября на канале НТВ. В своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro Лера Кудрявцева рассказала, о чем ей удалось пообщаться с артисткой.

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На съемку шоу Талызина пришла не одна, а вместе со своей дочерью — 51-летней Ксенией Хаировой, которая, к слову, пошла по стопам знаменитой матери и также стала актрисой.

Лера Кудрявцева постаралась выяснить, почему Талызиной сложно найти общий язык с наследницей. Ксения выросла женщиной с характером, о чем не забыла упомянуть ее мать:

«У нее безумно хороший характер для подруг. А для меня тяжеловат», — пояснила Талызина.

В эфире мама и дочка затронули тему личной жизни: самостоятельной и волевой Ксении было нелегко обрести женское счастье — очередной избранник ушел от нее, когда дочь Талызиной была в положении.

«Он ушел, когда Ксения была беременна!», — возмутилась 85-летняя актриса.

Сейчас Хаирова наконец счастлива в браке. Ее единственная дочь Анастасия уже взрослая, и тоже стала актрисой, как и ее мама с бабушкой.

Несмотря на то, что рядом с Талызиной любимые дочь и внучка, актрису все еще терзают былые переживания. Раскроет ли знаменитая артистка тайну, которую хранит годами? Об этом зрители узнаю в следующем эпизоде шоу.

Смотрите новый выпуск программы «Секрет на миллион» 3 октября в 21:30 на телеканале НТВ.