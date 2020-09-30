Актера Артема Федотова уличили в изменах жене с учительницей по игре на фортепиано

Звезда фильма «Легенда № 17» оказался в центре нового скандала. Эксперты программы «На самом деле» уличили его в неверности. Как выяснилось, Артем Федотов закрутил бурный роман с учительницей по игре на фортепиано. Девушка по имени Лиза вскружила голову артисту. И это при том, что у Артема есть законная жена. Да и сама Елизавета замужем. Тревогу забила свекровь девушки — Наталья Ивановна. Она заподозрила, что Лиза родила ребенка именно от Федотова, но скрыла этот факт от мужа. Женщина решила узнать, свою ли дочь воспитывает ее сын.

«У меня закрались подозрения, когда Лиза была беременна. Я на столе обнаружила ее телефон, в котором было сообщение от некого актера. В нем говорилось: «Дорогая, давай встретимся позже». У нас очень сложные отношения, бесконечные ссоры, конфликты. Мне кажется, что моя невестка просто хочет выжить меня из собственного дома. В какой-то момент я приехала в квартиру, где они живут и соседка мне говорит: «У вашего сына завелся новый друг». А мой сын был в Воронеже на гастролях. Я попросила, чтобы мне позвонили, когда этот мужчина снова появится. Мне сказали, что они приехали на одной машине и очень странно себя вели», — рассказала Наталия Ивановна.

В один из дней раздался звонок и свекровь приехала домой к невестке, но открыть квартиру не смогла. «Она сказал, что у нее сантехник. Она якобы не слышала ничего из-за шума воды. Я прошла. У раковины был сантехник в белой майке. Рядом стояли дорогие туфли. Из инструментов у него был только ключ», — поделилась женщина. Она выяснила, что на адрес квартиры никакого сантехника никто не вызывал.

Артем Федотов пришел в студию. Он пояснил, что Лиза занималась с ним на фортепиано. По словам актера, у них было по несколько занятий в неделю с 2018 года. Однако сама девушка заверила, что у них было по одному занятию в неделю, а познакомились они на съемках. Показания молодых людей противоречили друг другу. Проверка на детекторе лжи показала, что Федотов лжет. У него была интимная близость с замужней девушкой. Более того, сам артист тоже женат.

После этого ведущий озвучил результаты новой ДНК-экспертизы. Но на этот раз тест показал, что Лиза родила ребенка от своего мужа Романа, а звезда фильма «Легенда № 17» не имеет никакого отношения к дочери любовницы.