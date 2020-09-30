Актер Валентин Карманов, покоривший СССР стихами Рождественского, живет в нищете

Валя Карманов был знаменит на весь СССР после того, как сыграл в фильме Алексея Салтыкова «Возврата нет». Там, будучи четырехлетним мальчиком, он пронзительно прочитал стих Роберта Рождественского «На Земле безжалостно маленькой». И сделал это так проникновенно, что его полюбили зрители и режиссеры. Потом он снялся еще в нескольких фильмах, включая «Старый Новый год». Его даже рекомендовали к поступлению в театральный вуз без экзаменов, но сначала мальчик стал заикаться, попав в аварию, а после распада СССР был вынужден искать работу.

В последнее время о Валентине ничего не было слышно. Как оказалось, он живет скромно и вынужден был даже работать охранником в магазине. На вещи первой необходимости ему едва хватало. А несколько дней назад на артиста напали прямо на улице возле подъезда. О случившемся он рассказал в студии передачи «Прямой эфир», куда пришел на костылях.

«Я шел с работы. Поговорил по телефону, кинул его в рюкзак и тут получил толчок в спину, удар по голове. Я падаю и бьюсь об лавку. Переносицей ударился, кровь заливает глаза. Я чувствую, что с меня стягивают рюкзак, а потом я наверное потерял сознание. Слава Богу, есть граждане, которые вызвали скорую. Это было ограбление. В сумке лежали документы, телефон, деньги. Я думаю, что это было спланировано», — рассказал Карманов.

По его словам, следователь приезжал к нему в больницу, но дело так и не было заведено. Более того, он также лишился водительских прав без основания. По словам актера, была странная ситуация, в которой какой-то свидетель предъявил ему обвинения, хотя даже его машины на месте аварии не было. Также Валентин признался, что живет скромно с гражданской женой и мечтает вернуться в кино. «Я менял несколько работ, одна хуже другой. Последний день я отработал охранником в магазине», — отметил он.

В студии многие вспомнили, как работали с талантливым актером. Друзья и коллеги по кинематографу заверили, что постараются ему помочь вернуться на экраны.