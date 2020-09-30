«Людям жесткача подавай»: Ксения Бородина объяснила многолетнюю популярность «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина в эфире шоу «Бородина против Бузовой» объяснила огромную популярность проекта «Дом-2», который уже более пятнадцати лет идет по телевидению и у него неплохие рейтинги.

«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно». Ксения Бородина

Также Бородина нелестно отозвалась в адрес звезды «Дома-2» Ильи Яббарова. Он, как известно, подрался со своей бывшей женой Аленой Рапунцель. По ее словам, поднимать руку на женщину – последнее дело. Также она недовольна тем, что Яббаров совсем не помогает своему ребенку от Рапунцель. По ее мнению, мужчина ведет себя недостойно.

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Напомним, что Ксения Бородина уже 16 лет ведет шоу «Дом-2». Многие ее поклонники и критики считают, что ей бы уже пора сменить место работы. Впрочем, она думает, что еще не реализовала весь свой потенциал в рамках проекта.