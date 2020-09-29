Супергерои рядом: ТВ-3 впервые покажут Comic Con Russia

Впервые за семь лет фестиваль Comic Con Russia покажут на российском телевидении. Порадует поклонников комиксов и видеоигр телеканал ТВ-3.

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире организаторы маскарадного шоу решили устроить ночь косплея на дому. Такой поворот событий объединил не только любителей фентази и переодеваний в героев комиксов, но и простых любителей посмотреть кино на ночь. Так, любой зритель телеканала ТВ-3 сможет в ночь с четвертого на пятое октября увидеть новый фильм с Миллой Йовович и Полом, а также игры FIFA 2021. А в качестве десерта все поклонники фантастики получат презентацию финала ежегодного конкурса косплееров.

Напомним, что Comic Con Russia в Москве должен был пройти с 1 по 4 октября 2020 года на площадке Крокус Экспо. Сам фестиваль является масштабным праздником поп-культуры. Ежегодно сюда приходят более 170 тысяч человек. Впервые мероприятие было проведено в Москве в 2014 году.