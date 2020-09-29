«Место под солнцем»: финал музыкального шоу состоится 3 октября

На кону – квартира в Москве и контракт с «Муз-ТВ».

Совсем скоро будет назван победитель реалити-шоу «Место под солнцем» на «Муз-ТВ». Победителю подарят квартиру в Москве и контракт с телеканалом.

Проект стартовал 18 февраля и целых 8 недель его участники боролись за главный приз. Кульминацией станет концерт с участием звездных наставников. В их числе: Диана Арбенина, Полина Гагарина, «Отпетые мошенники» и другие.

«Ребята — большие молодцы! Я желаю всем верить в свою мечту, идти за ней и никогда ее не предавать! Ну и, конечно, много трудиться, очень много трудиться!» — сказала Полина Гагарина.

Суперфинал реалити-блокбастера «Место под солнцем» в эфире «Муз-ТВ» пройдет 3 октября. Начало в 17:20.