Актера Павла Гайдученко уличили в изменах с лучшей подругой жены

Звезде кино пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Оказалось, что он несколько лет скрывал связь с коллегой от своей супруги.

Павел Гайдученко с детства снимается в кино. Его можно увидеть в таких картинах, как «Утро без отметок» и «Зловредное воскресенье». А теперь он все чаще становится героем скандальных историй. В 2019 году его сын Максим решил развеять свои сомнения. Оказалось, что юноша сомневался, что актер его отец. Он узнал это от Екатерины, которая потом стала новой женой артиста. Девушка специально искала компромат на первую супругу Павла, чтобы разрушить семью. Однако ДНК-тест показал, что актер — папа Максима.

И вот теперь Гайдученко по-прежнему живет с Екатериной. Они трудятся в театре и воспитывают общую дочку. Но им пришлось снова появится в студии программы «На самом деле». На этот раз уже новая жена артиста заподозрила его в изменах. Девушка призналась, что у нее давно закрались подозрения, но лишь недавно она осознала, что они могут оказаться правдой.

Екатерина дружит с актрисой Ольгой Пономаревой. Они часто проводят время в неформальной обстановке, а также видятся на работе. На глаза жене артиста попалось фото, сделанное во время праздника в театре. Тогда Екатерина была беременна и рано уехала домой, а вот ее муж вернулся только спустя сутки, не ночевав дома. В кадре он загораживает от объектива Ольгу.

«Оказалось, что он давно живет с моей лучшей подругой, с моей сестрой, как я считала», — отметила женщина.

По словам Екатерины, ей нашептали, что на той вечеринке Гайдученко целовался с Пономаревой. Более того, девушку заверили, что связь ее мужа с любовницей длится давно и об этом знают все их коллеги. Теперь жена артиста подозревает, что четырехлетняя девочка, которую воспитывает Ольга, возможно была рождена от Павла.

«Наша дочка и Эмма очень похожи. Они светленькие обе, глаза немножко… Ну вообще. Многие вещи не сходятся. Ольга мне говорила, что отец ее ребенка женатый человек и его нет», — поделилась Екатерина.

Когда в студию пришла сама Ольга, то стала путаться в версиях. Она заверила, что ее возлюбленного видели друзья, но не вспомнила, где и когда. При этом девушка стала отрицать, что имела интимную близость с актером. Проверка на детекторе лжи показала, что она лжет. Павел действительно изменял жене с ее лучшей подругой. После этого у Екатерины не выдержали нервы. Она попыталась напасть на любовницу супруга, а потом покинула студию в слезах. Позже ведущий озвучил результаты ДНК-теста на отцовство. Выяснилось, что артист не является папой дочки Пономаревой.