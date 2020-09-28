«Ногами по лицу»: актер Михаил Солодко жестокого избил молодую жену из-за ревности

Звезда сериала «Простые парни» Михаил Солодко несколько лет назад стал встречаться с трудным 16-летним подростком Ариной. Разница в 33 года его никого не смущала. А год назад актер собирал деньги на лечение своей молодой жены. У девушки обнаружили рак. И вот недавно болезнь отступила. Однако на передачу «На самом деле» обратилась подруга Арины. Она рассказала, что девушка к ней пришла вся избитая и в крови. Во всем она винила 53-летнего Михаила.

Ксения Штернберг в эфире ток-шоу заявила о своей беременности. И отцом своего ребенка она назвала Михаила Солодко. Якобы пока Арина находилась в больнице, между ней и именитым актером завязались отношения. К слову, сам Солодко отрицает роман с подругой жены. В настоящее время законная супруга артистка находится в Воронеже, куда сбежала от Михаила из-за побоев.

«Ее лицо было похоже на кашу. Это сделала Михаил. Он очень часто ее ревнует, часто подозревает в изменах. В ту ночь она выпила, была в клубе. Когда она вернулась, Михаил ее избил, головой об стол. Она ко мне приходила побитая неоднократно. У нее были синяки, у нее разбита губа, у нее постоянно что-то с пальцами», — поделилась Ксения.

Слова гостью подтвердила сама Арина. Она сделала официальное заявление о жестоких избиениях возлюбленного.

«В последний год систематически начались избиения. И придирки, но они просто ни за что. Во рту у меня семь швов. Случилось это все два дня назад ночью. Я устала, Я не знаю, люблю я его или нет. Как мне жить. Этот человек возможно много мне дал за четыре года проживания, но больше жертвовать собой и своим лицом я не могу. Более того, в больнице врач сшила мне губу неправильно. Губу разбил ногой об лицо. Этот момент я плохо помню. Я не видела, что у меня с телом, я не смотрю на себя. Он отдавливал мне ноги. А теперь узнала, что на спине тоже есть следы. Мне сделали обезболивающее. Он таскал меня по полу за руки, в ванну тащил», — рассказала жена актера.

Несколько раз у Михаила были вспышки гнева. Он вскакивал со стула. Мужчина стал утверждать, что его супруга пьяница и от этого все беды. Более того, актер заверил, что это он отбивался от девушки. Проверка на полиграфе показал, что у Арины не было интимной близости с другом Солодко, в которой ее подозревал муж. Оказалось, что девушка была верна супругу. А вот актер врал, что не поднимал руку на свою жену. Однако эксперты отметили, что Арина его провоцировала. Михаил причинял ей физический вред, но в итоге покаялся и попросил прощения.