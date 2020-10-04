Новый выпуск шоу «Полный блэкаут»: ледяные ванны, опасные запахи и дружелюбные крысы

Все это и многое другое ждет зрителей в новом выпуске экстремально-приключенческого проекта канала СТС.

Как там у вас дома с отоплением? Уже включили? Если нет, то мы готовы спорить на очень большие деньги, что даже мысль о холодной ванне вызывает у вас ужас. И стыдиться тут нечего: ну кому охота в разгар осени лезть в ледяную воду? Но, представьте себе, такие люди найдутся. Более того, прохладная водичка — лишь часть программы.

Храбрецам также предстоит определить, что за предметы или существа в этой ванне вместе с ними находятся. Разумеется, все это будет происходить в полной темноте, ведь речь идет о новом испытании для участников шоу «Полный блэкаут».

Думаете, нырять в «холодильник» будут прошедшие спецподготовку накачанные мужики? Но вы же наверняка смотрели предыдущие выпуски «Полного блэкаута» на канале СТС и поэтому знаете, что в этом проекте участвуют люди хоть и известные, но премудростям выживания в диких условиях не обученные.

Более того, в бой смело идут даже хрупкие девушки: вот и в новом выпуске проверять себя на прочность будет звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

— Холодно, мокро, страшно, сидишь в холодной ванне, кто-то шипит, какие-то странные звуки, — делится Юля своими впечатлениями. — Естественно, воображение разыгралось. Хочу домой! Хочу чай горячий…

Горячий чай — это здорово. А что скажете о вкусном сыре? Хотите кусочек? Тогда приготовьтесь еще к одному испытанию, своеобразным призом в котором будут именно ломтики сыра. Который, как известно, любят не только люди, но и… кто? Правильно, крысы и мыши. Именно поэтому заветные ломтики надо отыскать в темном тоннеле, полном этих «очаровательных» существ. О таком страшно даже подумать, не то что сделать! К счастью, в «Полном блэкауте» есть ведущий, способный в нужный момент помочь игрокам если не делом, то хотя бы добрым словом.

— Очень люблю и уважаю Сергея Светлакова! — говорит Юлия Михалкова. — Мне становилось легче, когда я слышала такой родной голос…

Впрочем, участники спасались не только с помощью успокаивающего светлаковского баритона. Многие находили внутренние резервы, в частности, хорошим стимулом становилось нежелание выглядеть в глазах телезрителей откровенным слабаком.

— Ну, конечно, мне не хотелось опозориться на всю страну, поэтому я себя сдерживал, чтобы не заорать, — признается певец и шоумен Прохор Шаляпин. — А вообще я столько всего прошел в этой жизни — посмотрите хотя бы на моих жен…

Умудренный жизненным и особенно семейным опытом Прохор постарался сохранять хладнокровие и во время еще одного испытания, в котором участники должны были определить по запаху четыре предмета. Хотя понервничать все равно пришлось: кто знает — что или даже кого тебе предстоит понюхать?

— Когда я подходил близко и нюхал, боялся, что меня кто-то за нос схватит, — говорит Прохор. — Знаете, такой типичный детский страх…

Что же случилось в итоге? Тяпнул ли кто-то Шаляпина за нос? Сколько ломтиков сыра удалось найти Юле Михалковой? Как проявили себя другие герои выпуска, блогеры Александр «Ресторатор» Тимарцев и Карина Кросс? Обо всем этом мы очень скоро узнаем.