Грудь 14-го размера и цыганские платья: кого изменят до неузнаваемости в «Модном приговоре» на этой неделе

«Вульгарная и легкомысленная»

Во вторник на шоу придет экстравагантная дама. Обеспокоенная новым занятием своей тети Кристина Ешекеева обратилась в Модный суд с криком о помощи: «Мало того, что тетя начала заниматься эзотерикой, так и одеваться стала вульгарно и легкомысленно!»

Заботливая племянница уверена, что виной стала череда трагических событий в жизни ее тети Оксаны Биходжиной, после которых та застряла в интернете, примеряя на себя образ сердцеедки, выпячивая на обозрение публики свое главное достоинство – грудь 14-го размера.

Кристина считает, что тетя убегает от реальной жизни в виртуальную. Оксана же уверена, что ее новый образ подпитывает ее энергией: «Зачем мне прятать то, чем наградила меня природа!

Мужчины ведутся на это, дарят мне свою энергию, а я дарю им удовольствие, все честно!» Оксана утверждает, что ее имидж – вендетта мужчинам за то, что всю жизнь они ее предавали. По ее мнению, совсем неважно, как она одета, ведь все равно ни одному мужчине рядом с ней не бывать – они ей не по судьбе.

«Обилие бус выводит меня из себя!»

Среда. Станислав и Ирина убеждены, что именно из-за внешнего вида Галины, благотворительное общество, руководителем которого является героиня, переживает не самые лучшие времена.

«Какой инвестор даст деньги?» – недоумевают они. Сын считает, что его мама просто лишена вкуса, а обилие бус, которые Галина надевает под каждый наряд, просто выводит Станислава из себя.

Кроме того, сын и невестка хотят, наконец, найти Галине достойного мужа, который взял бы на себя заботу о Галине. Но Галина считает, что она — женщина-праздник. Она оказывает материальную и продуктовую помощь многодетным семьям, устраивает кружки для детей, организовывает мероприятия.

Галина сама подняла своих четырех детей. И логично считает, что джинсы и плоская подошва – отличная форма для того, чтобы управлять организацией и внуков растить. Смогут ли стилисты убедить Галину отказаться от бусиков?

«Меня бесят ее цыганские платья!

В четверг в «Модном приговоре» супруги. «Меня бесят ее цыганские платья! — поделился своим возмущением Константин. — Ее вид начинает вызывать у меня гнев!» По его мнению, все яркие наряды жены выглядят смешно. Константин уверен, что корень проблемы в том, что Ева не умеет считаться с его мнением.

«Да, я подкаблучник, но с ней по-другому никак». Ева же заявляет: «Я львица и тигрица, мне на всех все равно!» Она понимает, что не соответствует стандартам красоты, но быть яркой ей запретить никто не может. На все претензии она отвечает просто: «Ты знал, кого взял в жены, поэтому я не понимаю твоих возмущений».

Ева рассказала, что из-за строгих родителей у нее не было ни первой любви, ни настоящей дружбы. Зато сейчас она отрывается и самовыражается по полной. «Но я понимаю, что это маска, за которой я прячу свои обиды и комплексы». Ощутив пристальное внимание к себе, Ева не смогла сдержать слез и расплакалась. Следом за ней пустил слезу и Константин. Ведущие посоветовали ему заменить претензии к Еве на комплименты, ведь только так она пойдет к нему навстречу.

«В ее гардеробе лежат вещи времен СССР!»

Пятница. Александр считает себя виноватым в инвалидности матери. Он уверен, что именно из-за него Ольга Николаевна несколько лет была прикована к кровати. «Моя мама живет прошлым. В ее гардеробе лежат вещи времен СССР, им почти по 30 лет, они мои ровесники!» — жалуется Александр на маму.

Он сам неоднократно пытался ее переодеть, но у него ничего не выходит. «Что бы я ни покупал, мама не носит!» Ольга Николаевна не согласна с обвинениями сына, она не понимает зачем покупать новые вещи, когда старые еще в отличном состоянии. А вещи, подаренные мужем, Ольга Николаевна продолжает носить как память о том времени, когда он был жив, и семья была счастлива.

«Честно говоря, когда Саша заставляет меня надевать новые вещи, мне становится стыдно. Мне кажется, что все на меня смотрят и указывают пальцем, я чувствую себя как не в своей тарелке!» – оправдывается Ольга Николаевна.

Сможет ли героиня принять себя в новом образе или же продолжит настаивать на бесполезности шопинга?