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Все о финалистах третьего сезона шоу «Голос. 60+»: ленинградский десант против баритона из Грозного

Вокальный проект для самых взрослых выходит в заключительную фазу.

Все о финалистах третьего сезона шоу «Голос. 60+»: ленинградский десант против баритона из Грозного
Кадр из шоу «Голос. 60+»

В этом году шоу поющих бабушек и дедушек длиннее на один выпуск. Все потому, что в команду добавили по одному дополнительному участнику и слепые прослушивания проводили дольше. Зато теперь остались лучшие из лучших. Все они не просто финалисты, а уже победители.

«Телепрограмма» представляет мужественных вокалистов третьего сезона шоу, которые излучают счастье и здоровье, несмотря на цифры в паспорте.

Команда Льва Лещенко

Лев Лещенко. Фото
Лев Лещенко. Фото: Первый канал/Максим Ли

Валерий Кучеренко, 63 (Иртышск, Казахстан)

Начал петь довольно поздно, выступал в хоре Новосибирского театра оперы и балета примерно до 90-х, когда все побросали свои дела и начали зарабатывать деньги. Кучеренко переехал в Москву и занялся оптовыми поставками продуктов.

Коммерческий период деятельности в жизни Валерия затянулся на 15 лет, все это время он практически нигде не пел. Но связки-то помнят! В начале нулевых снова вернулся в микрофону и организовал компанию, устраивающую концерты и мероприятия. За дедушку болеют жена Татьяна, с которой они вместе почти 40 лет, сын Женя и дочь Катя, а еще внуки Рома и Ника.

Петр Таренков, 60 (Санкт-Петербург)

Петр Таренков. Фото
Петр Таренков. Фото: Первый канал/Максим Ли

Потомственный артист, его отец выступал в Александринском театре. Сам Таренков работает в Московском театре мюзикла и иногда помогает племяннику, который монтирует спортивные сооружения. Хотя сам он из Петербурга, где в 1978 году окончил Хоровое училище при Ленинградской государственной капелле имени

М. И. Глинки, а в 1984 году — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сейчас он иногда преподает вокал, у него есть опыт работы в кино и съемок в телешоу («Ну-ка, все вместе!»), так что в финале спокойствия на победу вполне хватит.

Команда Елены Ваенги

Елена Ваенга. Фото
Елена Ваенга. Фото: Первый канал/Максим Ли

Ирина Аникина, 61 (Смолино, Нижегородская область)

Папа Ирины руководил офицерским клубом военного городка, мама пела в народном хоре. Получив музыкальное образование, Аникина руководила самодеятельным хоровым коллективом в том же офицерском клубе, где работал отец, а потом переехала с мужем в Карелию. Там сделала успешную карьеру — возглавляла управление культуры Петрозаводска, сейчас — замдиректора знаменитого музея «Кижи». В победу Ирины верят муж, две дочери и два внука.

Вячеслав Ольховский, 64 (Грозный)

Вячеслав Ольховский. Фото
Вячеслав Ольховский. Фото: Первый канал/Максим Ли

Длинноволосый баритон не пробился в сетку основной версии шоу «Голос», зато в «Голос. 60+» уверенно ворвался в финал. Встречался с Муслимом Магомаевым (в стиле которого и поет), выступал перед Папой Римским в Ватикане в 1995 году. Выигрывал кучу международных конкурсов. Гадалка предсказала артисту, что удача настигнет его после 60 лет. Видимо, этот момент наступил.

Команда Гарика Сукачева

Гарик Сукачев. Фото
Гарик Сукачев. Фото: Первый канал/Максим Ли

Татьяна Шупеня, 61 (Кировск, Ленинградская область)

Бодрая женщина, больше похожая на учительницу младших классов, руководила русским народным коллективом, а потом долгое время пела в ресторанах Питера — это приносило деньги. Теперь перешла на тренерскую работу: преподает вокал в музыкальной школе и возглавляет детский театр «МЭРИ» и ансамбль «Ладушки».

Галина Грозина, 73 (Свободный, Амурская область)

Галина Грозина. Фото
Галина Грозина. Фото: Первый канал/Максим Ли

Бабушка, играющая на фортепиано и баяне, в проект совсем не собиралась. Заявку за нее оформил и отправил сын. Галина пела с эстрадным оркестром в ДК «Алмаз» в Амурской области, после чего получила образование дирижера-хоровика, работала на кирпичном заводе, затем воспитателем в садике, а после переезда в Иркутскую область преподавала сольфеджио в музыкальной школе.

Команда Тамары Гвердцители

Тамара Гвердцетели. Фото
Тамара Гвердцетели. Фото: Первый канал/Максим Ли

Всеволод Ушаков, 82 (Санкт-Петербург)

Родившись за три года до начала Великой Отечественной, пережил эвакуацию и оккупацию в Краснодаре. Музыке учился сам. По профессии горный инженер, электромеханик. После 23 лет понял, что хочет петь, и поступил в музыкальный театр. Защитил диссертацию в Горном институте и теперь намерен выиграть «Голос. 60+», во что верят жена, два сына и четыре внука.

Дина Юдина, 91 (Санкт-Петербург)

Дина Юдина. Фото
Дина Юдина. Фото: Первый канал/Максим Ли

Долгое время трудилась в научно-технической библиотеке. Затем водила экскурсии, работала старшим инженером в НИИ, 15 лет отработала адвокатом в Мурманске. Сочиняет шансон и стихи, расписывает матрешки и делает поделки из гипса. Не забывает посещать фитнес-клуб и бассейн.

«Голос. 60+» пятница, 21.30, Первый канал

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