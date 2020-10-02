Все о финалистах третьего сезона шоу «Голос. 60+»: ленинградский десант против баритона из Грозного

В этом году шоу поющих бабушек и дедушек длиннее на один выпуск. Все потому, что в команду добавили по одному дополнительному участнику и слепые прослушивания проводили дольше. Зато теперь остались лучшие из лучших. Все они не просто финалисты, а уже победители.

«Телепрограмма» представляет мужественных вокалистов третьего сезона шоу, которые излучают счастье и здоровье, несмотря на цифры в паспорте.

Команда Льва Лещенко

Валерий Кучеренко, 63 (Иртышск, Казахстан)

Начал петь довольно поздно, выступал в хоре Новосибирского театра оперы и балета примерно до 90-х, когда все побросали свои дела и начали зарабатывать деньги. Кучеренко переехал в Москву и занялся оптовыми поставками продуктов.

Коммерческий период деятельности в жизни Валерия затянулся на 15 лет, все это время он практически нигде не пел. Но связки-то помнят! В начале нулевых снова вернулся в микрофону и организовал компанию, устраивающую концерты и мероприятия. За дедушку болеют жена Татьяна, с которой они вместе почти 40 лет, сын Женя и дочь Катя, а еще внуки Рома и Ника.

Петр Таренков, 60 (Санкт-Петербург)

Потомственный артист, его отец выступал в Александринском театре. Сам Таренков работает в Московском театре мюзикла и иногда помогает племяннику, который монтирует спортивные сооружения. Хотя сам он из Петербурга, где в 1978 году окончил Хоровое училище при Ленинградской государственной капелле имени

М. И. Глинки, а в 1984 году — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сейчас он иногда преподает вокал, у него есть опыт работы в кино и съемок в телешоу («Ну-ка, все вместе!»), так что в финале спокойствия на победу вполне хватит.

Команда Елены Ваенги

Ирина Аникина, 61 (Смолино, Нижегородская область)

Папа Ирины руководил офицерским клубом военного городка, мама пела в народном хоре. Получив музыкальное образование, Аникина руководила самодеятельным хоровым коллективом в том же офицерском клубе, где работал отец, а потом переехала с мужем в Карелию. Там сделала успешную карьеру — возглавляла управление культуры Петрозаводска, сейчас — замдиректора знаменитого музея «Кижи». В победу Ирины верят муж, две дочери и два внука.

Вячеслав Ольховский, 64 (Грозный)

Длинноволосый баритон не пробился в сетку основной версии шоу «Голос», зато в «Голос. 60+» уверенно ворвался в финал. Встречался с Муслимом Магомаевым (в стиле которого и поет), выступал перед Папой Римским в Ватикане в 1995 году. Выигрывал кучу международных конкурсов. Гадалка предсказала артисту, что удача настигнет его после 60 лет. Видимо, этот момент наступил.

Команда Гарика Сукачева

Татьяна Шупеня, 61 (Кировск, Ленинградская область)

Бодрая женщина, больше похожая на учительницу младших классов, руководила русским народным коллективом, а потом долгое время пела в ресторанах Питера — это приносило деньги. Теперь перешла на тренерскую работу: преподает вокал в музыкальной школе и возглавляет детский театр «МЭРИ» и ансамбль «Ладушки».

Галина Грозина, 73 (Свободный, Амурская область)

Бабушка, играющая на фортепиано и баяне, в проект совсем не собиралась. Заявку за нее оформил и отправил сын. Галина пела с эстрадным оркестром в ДК «Алмаз» в Амурской области, после чего получила образование дирижера-хоровика, работала на кирпичном заводе, затем воспитателем в садике, а после переезда в Иркутскую область преподавала сольфеджио в музыкальной школе.

Команда Тамары Гвердцители

Всеволод Ушаков, 82 (Санкт-Петербург)

Родившись за три года до начала Великой Отечественной, пережил эвакуацию и оккупацию в Краснодаре. Музыке учился сам. По профессии горный инженер, электромеханик. После 23 лет понял, что хочет петь, и поступил в музыкальный театр. Защитил диссертацию в Горном институте и теперь намерен выиграть «Голос. 60+», во что верят жена, два сына и четыре внука.

Дина Юдина, 91 (Санкт-Петербург)

Долгое время трудилась в научно-технической библиотеке. Затем водила экскурсии, работала старшим инженером в НИИ, 15 лет отработала адвокатом в Мурманске. Сочиняет шансон и стихи, расписывает матрешки и делает поделки из гипса. Не забывает посещать фитнес-клуб и бассейн.

«Голос. 60+» пятница, 21.30, Первый канал