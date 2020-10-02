Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу…
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Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу «Ледниковый период»

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на репетициях проекта.

Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу «Ледниковый период»
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Максим Ли

На Первый канал после четырехлетнего перерыва возвращается знаменитое ледовое шоу «Ледниковый период». А это значит, что поддержки, тодесы, выбросы, подкрутки и прочие элементы парного фигурного катания будут снова демонстрировать тандемы, состоящие из фигуристов и артистов разных профилей.

Так, звездные пары составят Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Владимир Маркони и Маргарита Дробязко, Надежда Михалкова и Максим Маринин и другие.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Немного о правилах шоу

Впервые шоу «Ледниковый период» показали на Первом канале еще в 2007 году. Поскольку программа полюбилась зрителям, было решено снимать следующие сезоны. В итоге нынешний выпуск станет десятым и юбилейным.

Жюри проекта «Ледниковый период»/Фото:
Жюри проекта «Ледниковый период». Фото: Максим Ли

По традиции жюри возглавит Татьяна Тарасова. А вот ведущими шоу станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Правила проекта остаются практически неизменными: фигуристы-аутсайдеры, которые наберут меньше всего баллов, будут выбывать из соревнований, но уже только после первых четырех выпусков. По замыслу создателей шоу, для начала конкурсанты должны набрать необходимую спортивную форму.

Алексей Ягудин и Алина Загитова/Фото:
Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото: Максим Ли

Ледовое шоу снимается в спорткомплексе «Лужники». Зал условно можно разделить на две части. В одной из них пары раскатываются и тренируются, а в другой происходят непосредственно сами съемки выпусков. Пары выходят на лед и показывают свой тематический номер. Потом жюри традиционно выставляет им оценки.

В коридоре можно увидеть комнаты жюри, гримерные, костюмерные. Специально для шоу уже пошито около сотни костюмов. Например, для Ольги Бузовой специально сшили креативный подростковый костюм с длинными гольфами.

Тренер об Ольге Бузовой: «Я подумала, что бортик поедет вместе с ней»  

Ольга, которая катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, вообще стала одной из самых ярких участниц проекта. Поэтому неудивительно, что ей уделяется столько внимания.

Тренер Ольги Мария Орлова поясняет, что поначалу Ольга казалась почти безнадежной, а сейчас с ней произошла невероятная трансформация.

По словам Марии, когда Ольга появилась на первой тренировке, Мария подумала, что бортик поедет вместе с ней.

«И я ей говорила: Оля, а теперь его надо отпустить. Теперь сами…», — вспоминает Мария Орлова

И так Ольга понемногу привыкала к самостоятельности на льду.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев/Фото:
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Максим Ли

«Я все время спрашивала Марию: Маша, а я когда-нибудь вообще поеду без твоих рук? К тому же мне обещали, что я начну получать удовольствие. Когда же это случится? – задается риторическим вопросом Ольга Бузова.

Сама Мария Орлова отмечает, что Ольга уже добилась больших успехов, но нужно продолжать работать. Сама Бузова кивает головой в знак одобрения и обещает трудиться в поте лица и дальше.

«Когда я только пришла в проект, то не понимала, что происходит. Правда, сначала я испытывала счастье и эйфорию: я же научусь кататься на коньках, а это так красиво. А когда поняла, насколько это сложно, подумала, зачем же это все? Но желание превзойти себя, удивить своего зрителя и научиться чему-то новому оказалось сильнее, чем страх», — признается Ольга.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва: «Тренируемся каждый день утром и вечером»

Певец Влад Соколовский тоже поначалу долго осваивал лед. По словам Екатерины Бобровой, Влад позже всех встал на коньки, и ему было срочно необходимо наверстывать упущенное. Но в результате многочисленных тренировок дело сдвинулось с мертвой точки.

«Я очень рада, что Влад – мой партнер. И уверена в том, что по-другому и быть не могло», — признается Екатерина.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва/Фото:
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Максим Ли

По словам самого Влада, во время первой встречи с Екатериной они прокатились круг, обмолвились парой шуток и словечек и поняли, что сделали правильный выбор.

Первые репетиции на коньках начались с июля. Тренировки у этой пары занимают по три часа в день. По возможности Влад и Екатерина катаются как утром, так и вечером. Но если такой возможности нет, то стараются выжать из одной тренировки по максимуму.

Кстати, Соколовский признается, что первое время очень боялся падений. Но потом стал относиться к ним как к обычному явлению.

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар: «Мы хорошо сработались»

Актер Евгений Пронин признался, что получил предложение кататься в «Ледниковом периоде» еще 23 февраля. Потом из-за коронавируса судьба проекта на некоторое время оставалась под вопросом. Но затем долгожданный звонок раздался снова.

«После пандемии нужно было размять косточки. Необходима была мощная кардиоэмоциональная встряска. Если в привычной среде театра и кино ты чувствуешь себя уверенно, то тут все по-другому. Тренируемся по 5-6 часов в день. Это такая дополнительная нагрузка на все мышцы», — поясняет актер.

Кстати, я предположила, что Евгению, возможно, легче, чем другим участникам. Поскольку он сыграл прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова в сериале «Слава». А значит, у него есть навык взаимодействия со льдом. Но Евгений опроверг это мнение.

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин/Фото:
Татьяна Волосожар и Евгений Пронин. Фото: Максим Ли

«В хоккее грациозность не нужна. Там необходимо сражаться за шайбу, — объясняет Евгений Пронин. — В фигурном катании нужно тянуть руки и ноги, быть грациозным, поднимать и понимать партнершу».

У Евгения Пронина и Татьяны Волосожар полное взаимопонимание. Евгений отметил, что это хороший творческий и человеческий тандем. С этим согласна и сама Татьяна.

«Честно говоря, я не знала Евгения Пронина как актера. Но когда увидела его фильмографию, то, конечно, вспомнила. Мы увиделись уже  в Авиапарке на тренировках, — признается Татьяна. — Сработались хорошо, быстро сдружились и нашли общий язык. Евгений – очень активный и позитивный человек. Иногда мы проводим на льду по 6 часов. И это, конечно, дает свои плоды»

Регина Тодоренко и Влад Топалов: «Нам может быть непросто»

Но интереснее всего зрителям будет наблюдать за парами Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Влад Топалов и Елена Ильиных. Ведь Регина и Влад являются мужем и женой.

Регина Тодоренко/Фото:
Регина Тодоренко. Фото: Максим Ли

«С одной стороны, шансы на победу у нашей семьи выше, чем у других участников. А с другой, если мы оба войдем в финал, то будет непросто. Зрителям будет интересно, а нам все-таки непросто», — признается Влад Топалов.

По словам продюсера шоу Ильи Авербуха, проект появился очень вовремя. Ведь из-за пандемии фигуристы пропустили этапы Гран-при, а им нужно постоянно поддерживать себя в форме. А для спортсменов, чья карьера уже завершилась, проект станет хорошей возможностью вновь выйти на лед. Ведь бывших фигуристов не бывает.

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