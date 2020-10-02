Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу «Ледниковый период»

На Первый канал после четырехлетнего перерыва возвращается знаменитое ледовое шоу «Ледниковый период». А это значит, что поддержки, тодесы, выбросы, подкрутки и прочие элементы парного фигурного катания будут снова демонстрировать тандемы, состоящие из фигуристов и артистов разных профилей.

Так, звездные пары составят Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Владимир Маркони и Маргарита Дробязко, Надежда Михалкова и Максим Маринин и другие.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Немного о правилах шоу

Впервые шоу «Ледниковый период» показали на Первом канале еще в 2007 году. Поскольку программа полюбилась зрителям, было решено снимать следующие сезоны. В итоге нынешний выпуск станет десятым и юбилейным.

По традиции жюри возглавит Татьяна Тарасова. А вот ведущими шоу станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Правила проекта остаются практически неизменными: фигуристы-аутсайдеры, которые наберут меньше всего баллов, будут выбывать из соревнований, но уже только после первых четырех выпусков. По замыслу создателей шоу, для начала конкурсанты должны набрать необходимую спортивную форму.

Ледовое шоу снимается в спорткомплексе «Лужники». Зал условно можно разделить на две части. В одной из них пары раскатываются и тренируются, а в другой происходят непосредственно сами съемки выпусков. Пары выходят на лед и показывают свой тематический номер. Потом жюри традиционно выставляет им оценки.

В коридоре можно увидеть комнаты жюри, гримерные, костюмерные. Специально для шоу уже пошито около сотни костюмов. Например, для Ольги Бузовой специально сшили креативный подростковый костюм с длинными гольфами.

Тренер об Ольге Бузовой: «Я подумала, что бортик поедет вместе с ней»

Ольга, которая катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, вообще стала одной из самых ярких участниц проекта. Поэтому неудивительно, что ей уделяется столько внимания.

Тренер Ольги Мария Орлова поясняет, что поначалу Ольга казалась почти безнадежной, а сейчас с ней произошла невероятная трансформация.

По словам Марии, когда Ольга появилась на первой тренировке, Мария подумала, что бортик поедет вместе с ней.

«И я ей говорила: Оля, а теперь его надо отпустить. Теперь сами…», — вспоминает Мария Орлова

И так Ольга понемногу привыкала к самостоятельности на льду.

«Я все время спрашивала Марию: Маша, а я когда-нибудь вообще поеду без твоих рук? К тому же мне обещали, что я начну получать удовольствие. Когда же это случится? – задается риторическим вопросом Ольга Бузова.

Сама Мария Орлова отмечает, что Ольга уже добилась больших успехов, но нужно продолжать работать. Сама Бузова кивает головой в знак одобрения и обещает трудиться в поте лица и дальше.

«Когда я только пришла в проект, то не понимала, что происходит. Правда, сначала я испытывала счастье и эйфорию: я же научусь кататься на коньках, а это так красиво. А когда поняла, насколько это сложно, подумала, зачем же это все? Но желание превзойти себя, удивить своего зрителя и научиться чему-то новому оказалось сильнее, чем страх», — признается Ольга.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва: «Тренируемся каждый день утром и вечером»

Певец Влад Соколовский тоже поначалу долго осваивал лед. По словам Екатерины Бобровой, Влад позже всех встал на коньки, и ему было срочно необходимо наверстывать упущенное. Но в результате многочисленных тренировок дело сдвинулось с мертвой точки.

«Я очень рада, что Влад – мой партнер. И уверена в том, что по-другому и быть не могло», — признается Екатерина.

По словам самого Влада, во время первой встречи с Екатериной они прокатились круг, обмолвились парой шуток и словечек и поняли, что сделали правильный выбор.

Первые репетиции на коньках начались с июля. Тренировки у этой пары занимают по три часа в день. По возможности Влад и Екатерина катаются как утром, так и вечером. Но если такой возможности нет, то стараются выжать из одной тренировки по максимуму.

Кстати, Соколовский признается, что первое время очень боялся падений. Но потом стал относиться к ним как к обычному явлению.

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар: «Мы хорошо сработались»

Актер Евгений Пронин признался, что получил предложение кататься в «Ледниковом периоде» еще 23 февраля. Потом из-за коронавируса судьба проекта на некоторое время оставалась под вопросом. Но затем долгожданный звонок раздался снова.

«После пандемии нужно было размять косточки. Необходима была мощная кардиоэмоциональная встряска. Если в привычной среде театра и кино ты чувствуешь себя уверенно, то тут все по-другому. Тренируемся по 5-6 часов в день. Это такая дополнительная нагрузка на все мышцы», — поясняет актер.

Кстати, я предположила, что Евгению, возможно, легче, чем другим участникам. Поскольку он сыграл прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова в сериале «Слава». А значит, у него есть навык взаимодействия со льдом. Но Евгений опроверг это мнение.

«В хоккее грациозность не нужна. Там необходимо сражаться за шайбу, — объясняет Евгений Пронин. — В фигурном катании нужно тянуть руки и ноги, быть грациозным, поднимать и понимать партнершу».

У Евгения Пронина и Татьяны Волосожар полное взаимопонимание. Евгений отметил, что это хороший творческий и человеческий тандем. С этим согласна и сама Татьяна.

«Честно говоря, я не знала Евгения Пронина как актера. Но когда увидела его фильмографию, то, конечно, вспомнила. Мы увиделись уже в Авиапарке на тренировках, — признается Татьяна. — Сработались хорошо, быстро сдружились и нашли общий язык. Евгений – очень активный и позитивный человек. Иногда мы проводим на льду по 6 часов. И это, конечно, дает свои плоды»

Регина Тодоренко и Влад Топалов: «Нам может быть непросто»

Но интереснее всего зрителям будет наблюдать за парами Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Влад Топалов и Елена Ильиных. Ведь Регина и Влад являются мужем и женой.

«С одной стороны, шансы на победу у нашей семьи выше, чем у других участников. А с другой, если мы оба войдем в финал, то будет непросто. Зрителям будет интересно, а нам все-таки непросто», — признается Влад Топалов.

По словам продюсера шоу Ильи Авербуха, проект появился очень вовремя. Ведь из-за пандемии фигуристы пропустили этапы Гран-при, а им нужно постоянно поддерживать себя в форме. А для спортсменов, чья карьера уже завершилась, проект станет хорошей возможностью вновь выйти на лед. Ведь бывших фигуристов не бывает.