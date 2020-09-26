«Семья очень хорошо приняла»: 72-летний Шуфутинский появился на публике с молодой возлюбленной

Михаил Шуфутинский каждый год 3 сентября дает о себе знать благодаря знаменитому хиту «И снова 3 сентября». Однако в копилке шансонье есть и десятки других знаменитых песен. Первой официальной женой артиста считается Маргарита. Они прожили вместе более 40 лет. Женщина жила в Лос-Анджелесе, но приезжала в Россию. Она заботилась о двоих сыновьях, пятерых внуках и двух внучках. Но в 2015 году ее не стало.

Шуфутинский тяжело переживал смерть супруги. Однако позже стали ходить слухи, что у него появилась дама сердца. Как оказалось, помогла пережить ему потерю избранницы 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. Она помогла ему побороть депрессию. В 2019 году певец уже стал выходить в свет со своей молодой возлюбленной, а позже представил ее Андрею Малахову. Свое 72-летие Михаил Захарович отмечал с близкими и Светланой.

В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» Шуфутинский появился сначала один. Телеведущий приготовил для него сюрприз. нашел, фото, на котором артисту 19 лет. Тогда он тайно сочетался браком «Мы учились вместе на начальных курсах. Вопреки всем мы решили пожениться. Мы это сделали. Это длилось недолго — пару месяцев. Татьяна ее звали. У нас был прекрасный роман. Я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому и расстались», — пояснил певец.

На связь со студией вышла та самая Татьяна. Он увидел ее спустя 53 года впервые. Женщина вспомнила, как восхищалась Аллой Пугачевой, которая училась с Шуфутинским. Артист ей понравился и они поженились. После расставания с артистом она хранит фото с певцом. Сама она нашла счастье с другим мужчиной, с которой недавно отметила золотую свадьбу. Татьяна передала ему семейное кольцо которое он подарил когда-то. В студии его отдали Михаилу, а он надел его на палец своей новой возлюбленной.

Светлана Уразова пришла в студию. Девушка села с избранником.

«Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет. Я был женат. Она мне всячески, категорически отказывала во всем. Мы работали. В тот самый трудный момент, когда я остался один, Светлана стала единственным существом на земном шаре, которая меня поняла, и вспыхнуло чувство. Надеюсь, что оно не иссякнет никогда. Оно помогает понять, что ты жив, что ты счастливый человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла. Она приняла меня, моя семья. Я очень рад этому», — высказался артист.

Узарова пояснила, что с сыном певца Дэвидом знакома давно. Также она знала и жену Шуфутинского Маргариту. Друзья отметили, что артисту мел держать баланс и уважительно относится к семье. Михаил также рассказал, что пока избранница не выходит с ним на сцену, но помогает много по работе. «У нее гораздо больше обязанностей. Она моя жена», — отметил он. Сама Светлана призналась, что сопровождает возлюбленного на гастролях и одного его не отпускает.