Семейное развлечение: Ксения Бородина собирается принять участие в шоу «Ты как я»

Напомним, что в новом шоу на ТНТ «Ты как я» могут принять участие звездные родители и их дети. Семья, которая выполнит все конкурсы верно и проявит себя как дружная команда станет победителем. Ведущим программы является Дмитрий Шепелев. В гости к нему уже приходили стендап-комик Алексей Щербаков с сыном. Тогда Алексей впервые показал мальчика широкой публике.

Также участниками шоу были Баста, Азамат Мусагалиев, Илья Соболев и Гавриил Гордеев. ТНТ уже показали, какими могут быть звездные отцы. Поэтому зрителям не терпится увидеть Ксению Бородину в роли мамочки в эфире проекта «Ты как я».

Напомним, что Ксения любит делиться видеороликами с участием своей семьи. Главная звезда ее блога — младшая дочь Теона. Недавно малышка исполнила забавный танец для Бородиной и ее фанатов. По словам Ксении, Теона растет очень раскрепощенным и артистичным ребенком.