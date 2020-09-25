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Семейное развлечение: Ксения Бородина собирается принять участие в шоу «Ты как я»

Телеведущая «Дома-2» решила привести на ТНТ дочерей.

Семейное развлечение: Ксения Бородина собирается принять участие в шоу «Ты как я»
Ксения заинтриговала фанатов своим ответом. Фото: Instagram.com/borodylia
Жена бизнесмена Курбана Омарова рассказала о съемочных планах на ближайшее время. Оказалось, что знаменитость готова стать участником проекта для звездных семей на ТНТ. Об этом Бородина сообщила своим подписчикам в Instagram.
Поклонники артистки задали ей вопрос в Stories:
  «Приняли бы участие с Марусей в шоу на ТНТ «Ты как я»?»
На что Бородина ответила загадочным «скоро».

Дети Ксении Бородиной
Маруся и Теона могут стать новыми участниками семейного шоу на ТНТ. Фото: Instagram.com/borodylia
Напомним, что в новом шоу на ТНТ «Ты как я» могут принять участие звездные родители и их дети. Семья, которая выполнит все конкурсы верно и проявит себя как дружная команда станет победителем. Ведущим программы является Дмитрий Шепелев. В гости к нему уже приходили стендап-комик Алексей Щербаков с сыном. Тогда Алексей впервые показал мальчика широкой публике.
Также участниками шоу были Баста, Азамат Мусагалиев, Илья Соболев и Гавриил Гордеев. ТНТ уже показали, какими могут быть звездные отцы. Поэтому зрителям не терпится увидеть Ксению Бородину в роли мамочки в эфире проекта  «Ты как я».
Напомним, что Ксения любит делиться видеороликами с участием своей семьи. Главная звезда ее блога — младшая дочь Теона. Недавно малышка исполнила забавный танец для Бородиной и ее фанатов. По словам Ксении, Теона  растет очень раскрепощенным и артистичным ребенком.

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Алексей ЩербаковДмитрий ШепелевЗвездные детиКсения Бородина последние новостиПрограмма "Ты как я"Теона Омарова